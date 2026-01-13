De K4 staat te trappelen om de Ceed te vervangen. De Kia K4 kennen we al als vijfdeurs hatchback en als sedan. Daar komt nu een derde en voor Nederland misschien wel belangrijke variant bij. Dit is de Kia K4 Sportswagon. Of Kia K4 SW, zo je wilt.

Kia vuurt in hoog tempo nieuwe of vernieuwde modellen op autoland af. Daarvan komt een enorm aantal ook naar Nederland. Binnenkort kunnen we de Kia EV2 verwelkomen, een nieuwe elektrische cross-over die kort op nieuwkomers als de Kia EV3 en EV4 volgt. De EV4 is uiteraard het elektrische equivalent van de nog Kia Ceed. Die Ceed vindt in Nederland opvolging in de K4. De Kia K4 is er als Sedan en als Hatchback, al is vooralsnog enkel de vijfdeurs Kia K4 Hatchback voor ons land aangekondigd. Van de K4 is nu een nieuwe carrosserievariant gepresenteerd en die verwachten we ook zeker in Nederland. Dit is de Kia K4 Sportswagon, al ga je hem vast ook als Kia K4 SW her en der tegenkomen.

De Kia K4 Sportswagon is uiteraard de auto die de Ceed Sportswagon gaat vervangen. Net als de overige K4's - en feitelijk elke nieuwe of vernieuwde Kia - heeft ook de Kia K4 Sportswagon een markant vormgegeven carrosserie. De inmiddels meer dan bekende Opposites United-designfilosofie komt op de nieuwe stationwagon natuurlijk tot uiting in de Star Map-verlichting aan zowel voor- als achterzijde. Uiteraard lijkt de K4 Sportswagon van voren en van achteren bezien sterk op de K4 Hatchback. Het feit dat de stationwagon op deze foto's niet als GT-Line is uitgevoerd, levert ons direct het eerste beeld op van een Kia K4 zonder sportief bumperwerk. De handgrepen van de achterportieren zijn verstopt in de C-stijl. Opmerkelijk: de schouderlijn loopt naar achteren toe sterk op.

Wat heeft de Kia K4 Sportswagon aan ruimte te bieden? Heel wat, maar wel minder dan de auto die hij vervangt. De bagageruimte van de Ceed Sportswagon had een capaciteit van 625 liter. De Ki4 K4 Sportswagon/K4 SW schopt het tot 604 liter. Een mild-hybride versie houdt het bij 482 liter voor gezien. Wel is de stationwagon daarmee 144 liter ruimer dan de K4 Hatchback. Met neergeklapte achterbank past er in de K4 SW 1.217 liter. Ga je voor een mild-hybride variant, dan moet je met 1.107 liter genoegen nemen.

Interessant: Kia positioneert de K4 Sportswagon tussen het C- en D-segment in. Kia's nieuwste stationwagon is 4,7 meter lang en dat is dan ook fors. Ter vergelijking: een Opel Astra is 4,64 meter lang, een Toyota Corolla Touring Sports 4,65 meter. De wielbasis meet 2,72 meter en is gelijk aan die van de K4 Hatchback. De SW-versie is echter wel 26 centimeter langer.

De Kia K4 Sportswagon wordt straks gebouwd in Mexico. Hij komt op de internationale markt onder meer beschikbaar met een 115 pk sterke 1.0 T-GDI met een handgeschakelde zesbak en met een mild-hybride 1.0 met automaat en tevens 115 pk. Daarnaast komen er 150 pk en 180 pk sterke varianten met een 1.6 T-GDI en een zeventraps automaat. Ook zit er een volledig hybride versie in de pijplijn. We verwachten enkel de 1.0's en de hybride versie in Nederland. De K4 Hatchback komt in het voorjaar naar Nederland. Het stationwagon-alternatief volgt mogelijk iets later.