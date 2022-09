Kia K3: Sedan met dubbelleven onder het mes

Kia's K3 is een sedan die in Europa tamelijk onbekend, maar international toch echt een vrij aanwezig model is. Het model leidt echter een dubbelleven. Een van de K3-incarnaties is nu uitbundig gefacelift.

Op jacht naar een sedan in de compacte middenklasse? Dan moet je tegenwoordig goed zoeken. Audi heeft de A3 Limousine, BMW de 2-serie Gran Coupé, Mercedes-Benz de A-klasse Limousine en bij Mazda en Toyota kun je nog aankloppen voor de 3 Sedan en de Corolla Sedan. Ford heeft geen Focus Sedan meer in Nederland, Opel levert geen sedanversie van de Astra en de tijd dat Kia de Cerato in ons land op de bestellijst had staan, ligt inmiddels ook zo'n 14 jaar achter ons. Toch speelt de Cerato in dit artikel een rol. De Cerato bestaat namelijk nog. De huidige generatie van het model werd in 2018 gepresenteerd en heeft niet alleen meerdere modelnamen, maar ook meerdere verschijningsvormen. Een van die versies is nu gefacelift.

De Kia Cerato heet elders in de wereld Forte of Cerato. In China en in Kia's thuisland heeft de auto een heel andere naam: K3. De K3 die in Zuid-Korea wordt verkocht, werd in 2021 al gefacelift. Ditmaal is de K3 zoals die in China op de markt is aan de beurt, maar die auto ziet er net even anders uit dan de andere versies van het model. Dat is an sich niet zo verrassend. De Chinese versie van de Kia K3 had namelijk al een compleet andere snuit dan de Koreaanse K3, Cerato en Forte. Het opvallende is wellicht meer dat de Chinese K3 na zijn bijpuntsessie juist dichter naar zijn internationale broertje toe kruipt.

Kia knijpt de relatief hoge grille met verticale spijlen van de Chinese K3 plat, met als gevolg dat de nieuwe K3-grille stukken meer lijkt op die van de K3 zoals die in andere landen wordt verkocht. Ook de vormgeving van de bumpers komt tot op zekere hoogte overeen met die van de overige versies van het model. Met name aan de motorkap zie je dat de Chinese K3 een andere vorm heeft: de motorkap loopt hier door tot de grille en bevat zelfs een uitlopertje. Bij de internationale K3 stopt de motorkap enkele centimeters voor de grille. De 4,67 meter lange K3 heeft ook een iets ander interieur dan bijvoorbeeld de Koreaanse versie. Zo krijgt de Chinese versie aanraakgevoelige knoppen onder de ventilatieroosters in de middenconsole én een afwijkend infotainmentsysteem. Ook perst Kia een andere automaathendel in de Chinese K3. Het digitale instrumentarium meet 12,5-inch en de sedan komt in China op de markt met een 115 pk sterke atmosferische 1.5 en met een 140 pk sterke 1.4 T-GDI. De K3 was er in China tot voor kort ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Die versie is nog niet gepresenteerd. In de vorm van de K3 GT/Forte5 bestaat er overigens ook een meer hatchback-achtige versie van de K3.

Missen jullie de sedan in de compacte middenklasse? Heb je er ooit een gehad? Geef vooral je mening!