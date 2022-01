Kia EV6: meer uitvoeringen, zelfde vanafprijs

De elektrische Kia EV6 is voortaan in meer uitvoeringen te krijgen. Daarnaast geeft Kia de instapversie van zijn elektrische vlaggenschip een nieuwe naam. Goed nieuws: de vanafprijs van de Kia EV6 blijft onder de €45.000 en dat is in het kader van de aanschafsubsidie op elektrische auto's (SEPP) goed nieuws.

Het leveringsgamma van de elektrische Kia EV6 was al bepaald niet karig. Zo kun je de EV6 krijgen met 58 kWh accu, maar ook met een 77 kWh groot accupakket. Kies je voor de Kia EV6 met de grootste batterij, dan kun je behalve voor achterwielaandrijving ook nog eens voor krachtigere vierwielaangedreven versies gaan. Kia begint het nieuwe jaar met het uitbreiden van de uitvoeringen waarin je de Kia EV6 kunt krijgen. Aan de technische kant van de auto wordt niets aangepast.

Kia EV6 58 kWh RWD

De Kia EV6 had een vanafprijs van €44.595 en ook in 2022 is dat de basisprijs van Kia's eerste model op E-GMP-basis. Opnieuw krijg je voor dat bedrag de basisversie, maar die voorheen naamloze instapper heeft nu ook een naam: Air. Deze Air-uitvoering is alleen te krijgen in combinatie met een 58 kWh accu en 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Leuk weetje: de Air-uitvoering is standaard in het rood uitgevoerd, maar is natuurlijk ook in andere kleuren verkrijgbaar.

Tot voor kort was de instapversie de enige uitvoering die Kia voor de achterwielaangedreven EV6 met 58 kWh accu op de prijslijst had staan, maar dat is nu anders. De EV6 met de meest bescheiden aandrijflijn is voortaan namelijk ook te krijgen als Plus. Voor de EV6 in die samenstelling vraagt Kia €48.595. De actieradius van de Kia EV6 bedraagt in beide uitvoeringen 394 kilometer. Wat snelheid betreft is het in de minst heftige EV6 ook zeker niet behelpen. Hij zoemt in 8,5 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 185 km/h.

Kia EV6 77 kWh RWD en AWD

Wie voor de 77 kWh accu gaat, kan die elektrische longinhoud straks weer combineren met achter- en vierwielaandrijving. Kies je voor een achterwielaangedreven EV6 (RWD) met 77 kWh accu, dan krijg je een 229 pk sterke elektromotor op de achteras die dus meer vermogen levert dan het exemplaar in de EV6 met 58 kWh accu. De vierwielaangedreven EV6 (AWD) met 77 kWh accu is dankzij de komst van een elektromotor op de vooras 325 pk sterk. De RWD-versies waren al te krijgen als Plus (€52.095) en als GT-Line (€56.895), het gat daartussen vult Kia nu op met de nieuwe Plus Advanced-uitvoering. Die heeft een prijs van €53.495. Eenzelfde nieuwtje vinden we voor de Kia EV6 met 77 kWh accu en vierwielaandrijving. Ook die is er voortaan als Plus Advanced (€55.995) en niet meer alleen als Plus (€54.595) en GT-Line €59.395).

De Kia EV6 RWD met 77,4 accu komt afhankelijk van de gekozen uitvoering 504 tot 528 kilometer ver zonder bij te laden. Voor de Kia EV6 AWD met het grote accupakket moet je genoegen nemen met een bereik van 484 tot 506 kilometer. De 229 pk sterke EV6 RWD met 77 kWh accu sprint in 7,3 seconden naar de 100 km/h, de 325 pk sterke AWD-variant is met een 0-100-tijd van 5,2 tellen aanzienlijk rapper.

Kia EV6 GT

Het absolute topmodel blijft de 585 pk sterke vierwielaangedreven EV6 GT met 77 kWh accu. Die variant komt zo'n 400 kilometer ver op een lading en jaagt in slechts 3,5 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt op maar liefst 260 km/h. De Kia EV6 GT behoudt zijn vanafprijs van €63.595.

Uitrusting

Basisuitvoering Air heeft standaard de twee in een gebogen paneel ondergebrachte 12,3-inch displays die als instrumentarium en multimediascherm fungeren. Ook standaard zijn voorzieningen als over twee zones gescheiden klimaatregeling, elektrisch verstelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels, keyless entry, 19-inch lichtmetaal, stoel- en stuurwielverwarming en batterijverwarming. Daarnaast is een enorme reeks actieve en passieve rijsystemen standaard. Van aan het navigatiesysteem gekoppelde adaptieve cruisecontrol tot automatisch grootlicht, dodehoekdetectie, een achteruitrijcamera en zelfs een semi-autonoom rijsysteem waarmee je op de snelweg uit de voeten kunt.

De Plus-uitvoering voegt daar onder meer stoelventilatie voor en achter, sfeerverlichting, kunstleren bekleding, een elektrisch bedienbare achterklep, een warmtepomp, een uitgebreid audiosysteem van Meridan én Vehicle-2-Load-technologie aan toe. De nieuwe Plus Advanced-trim voegt daar op zijn beurt 20-inch lichtmetalen wielen en een glazen schuif-/kanteldak aan toe. De GT-Line vult dat alles aan met zaken als specifieke GT-Line-bumperwerk, sportpedalen, in carrosseriekleur uitgevoerde wielkastranden, Matrix led-koplampen, een inductielader, suède op het meubilair, uitgebreidere snelwegassistentie (met rijbaanwisseling), een 360-graden camera en een head-updisplay met AR-techniek. Topuitvoering GT is de koning van het EV6-gamma en onderscheidt zich met eigen bumperwerk, een adaptief onderstel, een elektronisch sperdifferentieel, 21-inch lichtmetaal, extra krachtige remmerij en sportstoelen van de mildere versies.

Prijslijst Kia EV6