Kia EV3 betrapt: voor Europa belangrijke nieuwe compacte EV

Kia weet wat elektrische auto's betreft absoluut van geen ophouden. Het heeft een uitgebreide reeks nieuwe zogenoemde dedicated EV's in de pijplijn zitten en op deze spionagefoto's zien we daarvan de voor Europa misschien wel belangrijkste. Maak kennis met wat waarschijnlijk de Kia EV3 is, een splinternieuwe aanval op de compacte elektrische cross-over.

Kia hanteert op EV-vlak een beleid waarin het modellen levert die zowel met verbrandingsmotoren als met elektrische aandrijflijnen leverbaar zijn, maar waarin het ook auto's verkoopt die juist in de basis als elektrisch model zijn ontwikkeld. Die zogenoemde dedicated elektrische modellen heeft Kia aan zijn EV-label gehangen. Voorbeelden daarvan zijn de EV6 en de veel grotere EV9. Kia komt ook met de al in China onthulde, maar ook naar Europa komende EV5, een volledig alternatief voor de Kia Sportage. Daar houdt het echter absoluut niet bij op. Ook in een compacter en in Europa uiterst belangrijke segment komen de Koreanen namelijk met een elektrische cross-over!

Wacht even, Kia heeft toch al de Niro EV in het aanbod, horen we je denken. Klopt als een bus. De Niro EV is uiteraard de elektrische variant van de Kia Niro, die er ook met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen is. Dat is dus géén dedicated elektrisch model en dat is dus ook de reden waarom die auto niet bijvoorbeeld EV3 heet. De auto die waarschijnlijk wél Kia EV3 gaat heten, zie je op deze spionagefoto's. Kia durft het dus aan om een puur elektrisch model min of meer in hetzelfde segment te parkeren als waarin het al de Niro levert. Reken op een pak hem beet 4,3 meter lang model, net een maatje kleiner dan de Niro dus en meer een EV van Peugeot 2008-formaat.

Dat de ingepakte elektrische cross-over op deze foto's duidelijk een model van Kia's EV-label is, bewijst hij met zijn vormgeving. Hoewel hij nog fanatiek in de camouflageplakkers hangt, zijn de designtechnische overeenkomsten met de genoemde EV5 en EV9 niet te missen. We zien al flarden van Kia's Star Map gedoopte lichtunits aan de voor- en achterzijde. Ook zijn de wielen van deze twee gesnapte testauto's exemplaren die ook onder de EV5 of EV9 niet zouden misstaan. Net als de EV5 en EV9 krijgt ook deze kleinere elektrische cross-over aan de voorzijde verlichting waarvan een deel in een verticale strip is ondergebracht. Een opvallend designelement zien we bij het achterportier. De handgreep lijkt daar namelijk in de raamstijl verwerkt, wat de suggestie moet wekken dat hij in de C-stijl zit.

Het is overigens ook mogelijk dat Kia deze nieuwkomer niet EV3, maar EV4 noemt, al bewaart het merk die aanduiding mogelijk voor een toekomstige elektrisch model in het meer traditionele C-segment. Een eventuele opvolger voor de Ceed-familie dus. In april dit jaar kondigde Kia in elk geval voor Chinese markt de komst aan van een compacte elektrische cross-over, van een elektrische sedan en van nóg een nieuwe middelgrote elektrische SUV. Stuk voor stuk auto's van de EV-lijn, maar ook voor Europa heeft het merk flinke EV-plannen. Nog even wachten op duidelijkheid dus!