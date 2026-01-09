Dit zijn de sportieve Kia EV3 GT, EV4 GT én EV5 GT

De Kia EV2 is niet het enige nieuws dat op de beursvloer van Brussel schittert. Kia parkeert er namelijk ook de sportieve GT-versies van de EV3, EV4 én EV5!

Net als de EV6 krijgen ook de Kia EV3, Kia EV4 en EV5 sportieve GT-versies. Al zijn ze niet zo heftig als de EV6 GT. Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, maar we krijgen het drietal wel alvast te zien. Het sportieve drietal lijkt behoorlijk op de GT-Line-uitvoeringen die niet geïnjecteerd zijn met extra vermogen.

Kia EV3 GT en EV4 GT

De Kia EV3 GT en EV4 GT hebben elk twee elektromotoren die samen goed zijn voor 292 pk. De vierwielaangedreven sportieve versies hebben een 81,4 kWh accu en staat op 20-inch wielen. Uiteraard maken de bekende uiterlijke GT-accenten deel uit van het GT-festijn. Ook profiteren ze van een GT-rijdmodus waarin aandrijving, stuur- en gasrespons én de layout van de displays wordt afgestemd op een sportief potje sturen. Ook van de partij: Virtual Gear Shift dat schakelmomenten simuleert. Semi-kuipstoelen? Van de partij. Interessant: de Kia EV4 GT komt als Hatchback en als Fastback. De EV3 snelt vanuit stilstand in 5,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h, de EV4 is 0,1 tel rapper.

Kia EV5 GT

Ook de Kia EV5 GT heeft twee elektromotoren, maar is met 306 pk net even potenter dan de EV3 GT en EV4 GT. In de bodem van deze variant tref je ook een 81,4 kWh accu aan. Wie het stroompedaal tegen de bodem stampt, moet in 6,2 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h bereiken.

Uitgebreide technische gegevens van de GT-versies volgt later. In de tweede helft van dit jaar gaan ze in productie.