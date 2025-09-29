Razend populaire elektrische Kia EV3 krijgt sterke GT-versie

De Kia EV3 is in Nederland niet aan te slepen. Over de eerste acht maanden van dit jaar was het met afstand de populairste nieuwe auto van Nederland. Er gingen al ruim 7.500 exemplaren op kenteken. De EV3 is vooralsnog altijd 204 pk sterk en heeft een 58,3 kWh óf 81,4 kWh accu. Dat blijkt niet voor iedereen voldoende en dat heeft Kia natuurlijk door. Er komt een ongetwijfeld zeer potente GT-versie om aan de vraag naar meer te voldoen.

Op een nieuwe set spionagefoto's is een ingepakt testexemplaar van de Kia EV3 GT op de Nordschleife in actie te zien. Het camouflagemateriaal bedekt nog een boel. Eronder houdt zich sportiever ogend bumperwerk schuil. Interessanter is natuurlijk hoe krachtig de Kia EV3 GT wordt. Dat weten we vooralsnog niet. De Kia EV6 GT heeft twee samen tot 650 pk sterke elektromotoren. Dat is voor de EV3 natuurlijk veel te gortig. Ook de 508 pk die de EV9 GT op de been brengt, lijkt ons aan de heftige kant. Voorlopig zetten we in op een vermogen van zo'n 300 tot 400 pk voor de EV3. Beduidend minder dan de EV6 GT, maar de EV3 GT met 300 pk zou hij al bijna 50 procent krachtiger zijn dan de huidige versies. Niet gek, toch?