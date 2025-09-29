Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Razend populaire elektrische Kia EV3 krijgt sterke GT-versie

Sportief succesnummer

1
Spyshots Kia EV3 GT
Spyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GTSpyshots Kia EV3 GT
Lars Krijgsman

Net als de Kia EV6 en EV9 krijgt ook de aanzienlijk kleinere maar veel populairdere Kia EV3 een sportieve GT-versie. Extra veel vermogen dus voor de compacte elektrische Kia. Dat vermogen wordt eerst nog even getest op de Nürburgring Nordschleife.

De Kia EV3 is in Nederland niet aan te slepen. Over de eerste acht maanden van dit jaar was het met afstand de populairste nieuwe auto van Nederland. Er gingen al ruim 7.500 exemplaren op kenteken. De EV3 is vooralsnog altijd 204 pk sterk en heeft een 58,3 kWh óf 81,4 kWh accu. Dat blijkt niet voor iedereen voldoende en dat heeft Kia natuurlijk door. Er komt een ongetwijfeld zeer potente GT-versie om aan de vraag naar meer te voldoen.

Op een nieuwe set spionagefoto's is een ingepakt testexemplaar van de Kia EV3 GT op de Nordschleife in actie te zien. Het camouflagemateriaal bedekt nog een boel. Eronder houdt zich sportiever ogend bumperwerk schuil. Interessanter is natuurlijk hoe krachtig de Kia EV3 GT wordt. Dat weten we vooralsnog niet. De Kia EV6 GT heeft twee samen tot 650 pk sterke elektromotoren. Dat is voor de EV3 natuurlijk veel te gortig. Ook de 508 pk die de EV9 GT op de been brengt, lijkt ons aan de heftige kant. Voorlopig zetten we in op een vermogen van zo'n 300 tot 400 pk voor de EV3. Beduidend minder dan de EV6 GT, maar de EV3 GT met 300 pk zou hij al bijna 50 procent krachtiger zijn dan de huidige versies. Niet gek, toch?

1 Bekijk reacties
Kia Kia EV3 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV3

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia EV3 Plus 81.4 kWh 19'' LM

Kia EV3 Plus 81.4 kWh 19'' LM

  • 2025
  • 29.318 km
€ 35.950
Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-Line DIRECT LEVERBAAR

Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-Line DIRECT LEVERBAAR

  • 2025
  • 10 km
€ 44.340
Kia EV3 GT-Line 81.4 kWh | NIEUW!! Uit voorraad leverbaar! |

Kia EV3 GT-Line 81.4 kWh | NIEUW!! Uit voorraad leverbaar! |

  • 2025
  • 15 km
€ 48.990

Lees ook

Autotest
Accu Renault 5 leegrijden, laden met Kia EV3

Dit gebeurt er als je accu elektrische auto leegrijdt en je hem weer laadt met andere EV

Nieuws
Kia EV3 GT spyshots

Kia EV3 GT belooft behoorlijk heftig te worden

Skoda Elroq & Kia EV3

Dubbeltest: Kia EV3 vs. Skoda Elroq - De toegang tot de 500km+ club

Nieuws
Kia EV3 Kia EV6 EV3 EV6 GT-Line Business

Zakelijke actie: Kia EV3 en Kia EV6 als GT-Line Business

Autotest
Kia EV3-Kia EV6-Kia Niro EV

Nieuwe elektrische Kia rond de €45.000: EV3, Niro EV of EV6?

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.