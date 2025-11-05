De Kia EV3 mag zich nu ook gaan bewijzen als pakezel. Er is namelijk voortaan een heuse Kia EV3 Cargo te bestellen, een bestelversie zonder achterbank en met extra praktische laadruimte.

De Kia EV3 wist als personenauto al heel wat Nederlanders naar de Kia-showroom te trekken, maar nu hoopt Kia ermee ook een graantje mee te pikken op de bestellermarkt. Net als bij zijn conventionelere broer Kia Niro is er nu een Cargo-versie. De Kia EV3 Cargo is, net als de Niro Cargo, voorzien van een door Kia samen met Veth Automotive ontwikkelde conversiekit die er een bestelauto van maakt. Dat wil zeggen: er zijn alleen nog voorin zitplaatsen, daarachter vind je een robuust afgewerkte houten laadvloer die van de inzittenden is gescheiden middels een zwart gepoadercoated stalen tussenschot. Als Cargo biedt de Kia EV3 tot 1,5 kubieke meter laadruimte.

Er zijn twee opties om aan een Kia EV3 Cargo te komen: je kunt 'm van meet af aan zo bestellen, of je kunt voor €2.500 een bestaande EV3 om laten bouwen. De conversie is overigens omkeerbaar, wel goed om te weten mocht je voor die tweede optie gaan. Wil je van meet af aan pakketten gaan bezorgen met een gloednieuwe EV3, dan ben je minstens €31.934 kwijt inclusief montage en exclusief btw.