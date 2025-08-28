Ga naar de inhoud
Kia Europa vreest voor langere verkoop brandstofauto's

Ander geluid

53
Kia EV4 Fastback
Joas van Wingerden

Vanuit de Europese auto-industrie klinkt hier en daar de roep om de verkoop van nieuwe brandstofauto's langer toe te staan. Er is ook een ander geluid. Dat komt bijvoorbeeld van Kia.

Het naderende verbod op de verkoop van nieuwe personenauto's die op fossiele brandstoffen rijden nadert. Althans, het duurt nog tien jaar, maar in de auto-industrie is dat relatief gezien overmorgen. Bij sommige autofabrikanten lijkt er daarom wat meer angst te ontstaan over de mogelijke gevolgen en wordt er gepleit voor een latere deadline. Mercedes-Benz zegt bijvoorbeeld te vrezen dat de Europese automarkt anders in kan storten. Dat zijn geen halve uitspraken. Kia heeft er echter geen boodschap aan en vreest juist voor de gevolgen bij een latere deadline.

Bij monde van Kia Europa-CEO Marc Hedrich klinkt een eveneens niet malse waarschuwing. "Wij komen met een lawine aan elektrische auto's. Als we dan ineens moeten stoppen met het lanceren van elektrische auto's, dan kost ons dat een fortuin", zo tekent Automotive News op. "Wij zijn van plan om volledig te voldoen (aan de eisen, red.) in 2035." Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Kia ervoor pleit om gewoon vast te houden aan die deadline. Overigens komt Hedrich ook nog met een sneer naar Mercedes-Benz-CEO Ola Källenius vanwege zijn standpunt: "Dat is dezelfde vent die een paar jaar geleden nog beloofde dat zijn bedrijf in 2030 alleen nog maar EV's zou verkopen."

53 Bekijk reacties
Kia Kia EV4 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV4

INFO

