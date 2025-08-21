We maken er geen gewoonte van om nieuwsberichten te maken over de start van de productie van een nieuw model, maar soms is dat toch bijzonder genoeg. Bijvoorbeeld bij de Kia EV4, Kia’s eerste in Europa gebouwde EV én meteen het einde van de Kia Ceed.

De Kia EV4 is niet de directe opvolger van de Ceed, want die komt er ook nog gewoon. In Kia’s Europese fabriek in Zilina, Slowakije vervult de elektrische EV4 echter wel de rol van Ceed-opvolger, want de Ceed hatchback en Ceed SW maken hier plaats voor de EV4. Die loopt hier sinds gisteren van de band. De Ceed en Ceed SW maken meer specifiek plaats voor de hatchbackversie van de EV4, die trouwens ook nog eens speciaal voor Europa is ontwikkeld. Omdat de hogere Xceeed en de Sportage nog wel worden gebouwd in Kia Autoland Slovakia, maakt deze fabriek nu tegelijkertijd EV’s en auto’s met verbrandingsmotoren.

Hoewel de nieuwe Ceed/K4 (die naam is nog onduidelijk) er veelbelovend uitziet, is er toch reden om even een traantje weg te pinken over de Ceed. Sinds 2007 heeft er onafgebroken een Ceed (eerst Cee’d, met apostrof) in de showroom gestaan. Juist de laatste jaren was die auto erg populair, en bleek de SW een lekker nuchter en bovendien gunstig geprijsd alternatief in een wereld vol snelle en dure EV’s. Tegelijkertijd is de Ceed inmiddels ook wel echt verouderd, zeker tussen de hypermoderne auto’s die intussen ook bij de Kia-dealer te vinden zijn.

EV2

Overigens weet Automotive News te melden dat ook de kleinste EV van Kia, de EV2, vanaf 2026 in Slowakije wordt gebouwd. Daar krijgen ze het dan ongetwijfeld erg druk. De EV2 is nog niet onthuld, maar de Kia EV2 Concept laat al wel zien wat we van deze auto kunnen verwachten.