Kia EV4 GT laat zich alvast zien

Ook in het elektrische tijdperk is er nog ruimte voor hatchbacks die een stevige dosis sportiviteit met zich meebrengen. Dat zien we nu bijvoorbeeld al bij de Hyundai Ioniq 5 N en de Alpine A290, om er maar eens twee te noemen. Er komen heel wat meer sportieve versies van EV's aan. Zo werkt Kia bijvoorbeeld aan diverse GT-versies, want behalve de EV3 krijgt ook de EV4 zo'n sportieve topper in het gamma. Hier zien we hem alvast.

Kia toont de Kia EV4 GT verpakt in een lekker opvallende wrap. Nog niet alle details mogen immers direct goed te zien zijn. Het is al wel duidelijk dat de EV4 GT wat dikker bumperwerk en speciale lichtmetalen wielen krijgt. Volgend jaar is het zover en vindt de volledige onthulling plaats. We zetten alvast in op vierwielaandrijving en om en nabij de 400 pk vermogen. Dat moet genoeg zijn voor een 0-100 sprint die slechts zo'n 5 seconden in beslag neemt. Lekker!