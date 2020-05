Kia bezig met Ami-achtige stadsauto

Lopend, met het OV, met de fiets, op een scooter of met een Segway: er zijn allerlei manieren om je te verplaatsen in stedelijk gebied. De auto is in de moderne stad steeds minder vaak een optie die in dat rijtje past. Stadsbesturen en overheden willen auto's met een verbrandingsmotor uit de binnensteden weren en daarbij is er vaak simpelweg ook gewoon een gebrek aan ruimte. De oplossing: een heel klein elektrisch autootje, zoals de onlangs onthulde Citroën Ami. Goedkoop, compact en schoon vervoer zonder dat je aan de elementen of aan andere mensen wordt blootgesteld.

Vooral dat laatste is, gezien de enorm ingeklapte populariteit van het OV door het coronavirus, momenteel voor velen een belangrijke reden om toch de auto weer te pakken. "Mensen voelen zich veilig in hun auto en onveilig in het openbaar vervoer. Dat hebben we gezien in China, waar men massaal van het OV naar privévervoer is omgeslagen," aldus Kia Europe-COO Emilio Herrera in gesprek met AutoExpress. Reden voor Kia om in de voetsporen van Citroën te treden en met een 'eigen Ami' te komen. "We zien heel veel potentie in micro-auto's voor stedelijk gebruik. We kijken al naar een concreet idee, een auto zoals de Ami."

Net als bij het Franse voorbeeld gaat Kia, hoe kan het ook anders, voor een volledig elektrische aandrijflijn. Het idee is dat het huren van een dergelijke auto onderaan de streep financieel gezien net zo aantrekkelijk moet worden als gebruik van OV. Ook daarvoor kijkt Kia naar vergelijkbare constructies als Citroën met de Ami doet. Je sluit dan een abonnement af, waarmee je toegang krijgt tot de beschikbare auto's die in de stad geparkeerd staan. Niet alleen voor enkele ritten, maar bijvoorbeeld ook één auto voor een week of zelfs een maand. Naar verluidt houdt Kia de Imagine Concept voor ogen voor het uiterlijk van de kleine stadsrakker. De auto laat waarschijnlijk nog tot 2022 op zich wachten.