Karma belicht volledig elektrische Revero

Precies een jaar geleden toonde Karma de Revero: een technisch herziene versie van de oude Revero, een auto die op zijn beurt weer een aangescherpte variant was van de oude en in Nederland bekende Fisker Karma. De nieuwe Revero liet zich in eerste instantie als GT zien. Hierbij kreeg de elektrische auto een steuntje in de rug van een BMW-driepitter. Later volgde nog de sportievere GTS, waarbij de (deels) elektrische Amerikaan vooral sneller werd. Een volledig elektrische versie bleef echter uit, tot nu! Karma belicht namelijk de komst van de volledig elektrische GT E.

Het is nog een ruime vooruitblik, want pas over precies 365 dagen is de GT E leverbaar. Karma heeft in eerste instantie twee versies in petto: eentje die 200 mijl (322 km) haalt en een versie die goed is voor een actieradius van 300 mijl (484 km). De accupakketten krijgen een capaciteit van achtereenvolgens 75 en 100 kWh. Later in 2021 moet nog een versie volgen met een bereik van 400 mijl (644 km). Het is de bedoeling dat elke GT E de sprint vanuit stilstand naar de 60 mph (96,5 km/h) kan afleggen binnen 3,9 seconden. De Revero GT E kan met een snellader tot 150 kW overweg.

Nadat de Revero GT E zijn Amerikaanse debuut in het voorjaar van 2021 beleeft, volgt de Chinese en Europese levering in de herfst van datzelfde jaar.