Karma Automotive toont SC2 Concept

Karma stelde In april dit jaar de Revero GT aan de wereld voor, een moment dat samenviel met de lancering van de Pininfarina GT Coupé én de SC1 Vision Concept. Die laatste, een roadster, krijgt er nu een broertje bij. We heten welkom: de de SC2 Concept.

De SC2 Concept is volledig elektrisch en is uitgerust met een set elektromotoren die het vermogen naar zo'n 1.000 pk tillen. Een sprint naar 97 km/h (60 mph) is in slechts 1,9 tellen voorbij. Op papier uiteraard. De actieradius moet op een ruime 560 kilometer liggen. Krachtige remmerij, de schijven zijn rondom koolstofkeramisch, moeten het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

De SC2 Concept is min of meer de dichte versie van de SC1 Vision Concept. De grijze coupé die in Los Angeles zijn publieksdebuut beleeft, is voorzien van enorme vlinderdeuren. Geen studiemodel vol opmerkelijke gadgets en dus is de SC2 volgestopt met zaken als camera's en sensoren. Daarmee is de SC2 in staat een digitale versie van zichzelf te creëren, een pixelversie waarmee je vervolgens kunt spelen. Drive and Play noemt Karma Automotive zijn systeem. Volgens Karma is de SC2 een voorbode op wat er komen gaat en gaat het bedrijf elementen van dit prototype vertalen naar zijn productiemodellen.