Steeds meer universele autobedrijven geven aan dat ze ook elektrische auto's kunnen onderhouden. Bij een set ruitenwissers of een paar verse banden kunnen we dat wel begrijpen, maar helpen ze je ook nog als er iets aan de e-techniek van een EV schort?

In Nederland zijn er twee partijen van universele garages die om het hardst strijden om jouw gebruikte EV te mogen onderhouden: Moobi en NexDrive. Eerstgenoemde is van LKQ, een wereldspeler op auto-onderdelengebied die bekend is van onder meer Vakgarage en AutoFirst.

NexDrive is onderdeel van de Alliance Automotive Group. Dat bedrijf kun je kennen van formules als CarProf, Autovakmeester en automaterialenzaak PartsPoint. Elke aangesloten garage is in handen van een onafhankelijke ondernemer.

Moobi en NexDrive zijn zogenaamde deelconcepten met een specifieke focus, zoals die er ook zijn voor bijvoorbeeld banden, remmen en turbo’s. De eisen die beide formules stellen zijn vrijwel hetzelfde. Er moet tenminste één technicus binnen het bedrijf zijn opgeleid volgens de zogenaamde NEN 9140-norm voor het veilig werken aan elektrische voertuigen. Ook moet er specifieke apparatuur aanwezig zijn voor het controleren van en werken aan hoogvoltagesystemen.

Eerst laadpalen en energie

Moobi begon in 2019 als Belgische formule en was vooral gericht op de verkoop van laadpalen en energie. Sinds 2023 is de invulling aanzienlijk breder en belooft het je als e-automobilist helemaal te ontzorgen, van laadoplossing tot onderhoud en reparatie. De afgelopen jaren is de formule in Nederland gegroeid tot inmiddels meer dan 300 vestigingen, op een totaal van zo’n acht- tot tienduizend universele autobedrijven in Nederland.

“We zijn blij dat het concept zo goed aanslaat”, zegt formulemanager Kamal el Fakir over de snelle groei. “Tegelijkertijd is dat ook echt nodig. We zijn Moobi enerzijds gestart om de consument duidelijk te maken dat hij met een elektrische of hybride auto ook bij het universele bedrijf terecht kan, maar anderzijds is het ook onze manier om de branche toekomstbestendig te maken. Veel EV’s die nu nieuw verkocht worden, komen binnen een paar jaar naar het universele autobedrijf.”

Over de beste manier om hierop voor te sorteren is El Fakir duidelijk: “Kennis opdoen is het allerbelangrijkste. Monteurs in de werkplaats moeten net zoveel gaan weten van elektrische en hybride auto’s als van de auto’s die ze nu kennen, anders heb je als autobedrijf geen toekomst.”

Wordt er wel gerepareerd aan EV's?

Ook bij NexDrive, de belangrijkste concurrent met inmiddels 66 vestigingen, staat kennis centraal. Formulemanager Ivar Camps: “We hebben grote slagen gemaakt en zijn in staat om bedrijven écht goed te trainen en te ondersteunen op EV-gebied. De basis wordt gevormd door veiligheidstrainingen rond de NEN-norm. Daarnaast bieden we verdiepende trainingen aan, waarbij we bijvoorbeeld een batterijpakket demonteren en monteurs leren hoe ze zelf cellen kunnen vervangen. Die trainingen zijn niet alleen theoretisch, er wordt ook echt aan auto’s en batterijen gewerkt.”

Dat is een hoopgevende boodschap voor wie een gebruikte EV overweegt, maar kunnen universele autobedrijven nu al grote technische uitdagingen aan? “Niet elk bedrijf is even ver", zegt Camps, “ook tussen NexDrive-vestigingen zit onderling verschil. Maar doordat we EV-specifieke kennis vereisen, worden storingen bijna altijd sneller gediagnosticeerd. Daarnaast kunnen NexDrive-werkplaatsen rekenen op een gespecialiseerde helpdesk die van een afstand kan meekijken, metingen helpt analyseren en advies geeft. ”En als dat advies onverhoopt tot niets leidt? “In uiterste gevallen kan de auto naar een gespecialiseerde werkplaats worden gebracht, maar het liefst brengen we de kennis naar de werkplaats.”

En echt uitdagende storingen?

El Fakir van Moobi herkent dit. “We merken dat monteurs die hun EV-opleiding hebben afgerond efficiënter diagnoses stellen omdat ze de materie beter kennen, ook als het probleem niet in het hoogvoltagesysteem zit. Want dat is de realiteit, bij veel problemen met EV’s ligt de oorzaak in een andere component.” El Fakir erkent dat ook niet elke Moobi-vestiging hetzelfde kennis- en ervaringsniveau heeft, maar benadrukt de wil om te leren. Ook hier kunnen bedrijven terugvallen op een technische helpdesk. “Als een bedrijf voor Moobi kiest, dan is het bereid om zijn kennis te vergroten, maar een basis ligt er altijd. Zo kan elke vestiging bijvoorbeeld de SoH van een batterijpakket bepalen.” En wat als de klant binnenkomt met een écht uitdagende storing? Op die vraag reageren zowel El Fakir als Camps stellig. “Dan wordt het opgelost, altijd.”

Wachten op onderdelen duurt lang

Een ander punt waar beide partijen eensgezind over zijn, is de beperkte beschikbaarheid van onderdelen. “Zowel wij als merkdealers hebben daarmee te maken”, benadrukt Ivar Camps. “In uitzonderlijke gevallen staan auto’s soms maanden te wachten op een specifiek onderdeel. Daar kunnen we helaas weinig aan veranderen.” Toch staat ook hier de ontwikkeling niet stil, vertelt Camps: “We zijn bezig met een pilot waarbij we refurbished onderdelen gebruiken die zo goed als nieuw zijn, maar voordeliger en sneller beschikbaar zijn. We bieden nu vooral Tesla-onderdelen aan, maar dat assortiment verwachten we uit te breiden.” Ook voor Moobi blijkt ‘refurbished’ het toverwoord, wat El Fakir met een concreet voorbeeld ondersteunt. “Wij leveren een zo goed als nieuwe batterijmodule voor de plug-in hybride Volkswagen Golf GTE vanaf €1.895, inclusief montage en garantie, terwijl datzelfde bij de merkdealer al gauw twee keer zoveel kost.”

Wat gebeurt er in de werkplaats?

De theorie achter beide EV-concepten klinkt goed, maar om te ontdekken wat er echt in de werkplaatsen gebeurt, bellen we met EV-Repair in Velserbroek. Het bedrijf is al jaren gespecialiseerd in EV’s en sloot zich kortgeleden aan bij NexDrive. Eigenaar Michel Koese: “Toen iedereen nog twijfelde over elektrische auto’s heb ik mijn geld erop ingezet.” Dat pakte goed uit, want inmiddels worden in Koese’s werkplaats elk jaar meer dan 1.600 EV’s (!) onderhouden en gerepareerd. “Ook dealerbedrijven weten ons te vinden als ze ergens niet uitkomen,” zegt Koese. “Wij nemen regelmatig klussen van hen aan. Omgekeerd hebben we ook hen soms nodig, zo helpen we elkaar.”

Niet elk universeel autobedrijf omarmt EV

Ook DTS Lopik is al jaren thuis in EV-techniek. Eigenaar Willem Sluijs weet dat lang niet elk universeel autobedrijf ‘ja’ zegt tegen elektrische auto’s, maar ziet dat graag veranderen. “Daarom ben ik recent lid geworden van Moobi, om onze kennis te delen met andere bedrijven in het netwerk.” Gaat dat nobele streven niet ten koste van de eigen bedrijfsvoering? “Nee”, zegt Sluijs. “Er is veel meer werk in Nederland dan wij aankunnen. Ik vind het belangrijk dat bestaande bedrijven hun klanten in de toekomst kunnen blijven helpen.” Dat is ook de reden dat DTS Lopik voornamelijk werkt in het business to business-traject, in opdracht van inmiddels honderden andere autobedrijven.

Sluijs gelooft eveneens in een tweede leven voor bestaande onderdelen. Sterker nog: DTS repareert zelf elektromotoren en drive-units. “Die gaan regelmatig stuk, onder meer bij Kia, Hyundai en Audi. Inmiddels weten we hoe dat komt, zodat we het kritische onderdeel kunnen modificeren.” Scheelt dat ook in de kosten? “Aanzienlijk, nieuwe motoren kosten soms meer dan €10.000. Dat zijn geen prijzen waar je de gemiddelde automobilist mee op kan zadelen”, vindt Sluijs. “En ook echt iets om rekening mee te houden als je een gebruikte elektrische auto overweegt.”

Goede check voorkomt problemen

Met dergelijke onderdelenprijzen zou je zomaar bang kunnen worden voor de aanschaf van een EV. “Aan de ene kant begrijp ik die angst”, zegt Kamal el Fakir van Moobi, “aan de andere kant moet je weten dat dit soort problemen meevalt als je ze afzet tegen het totale elektrische wagenpark. Wel onderzoeken we momenteel of een verzekering voor deze dure componenten het consumentenvertrouwen zou kunnen verbeteren.”

NexDrive kiest het pad van preventie. “Met een inspectie op 120 punten lichten we een EV helemaal door”, zegt Ivar Camps, “zodat eventuele problemen al aan het licht komen voordat een bedrijf de auto in- en dus weer verkoopt. Tijdens de keuring kijken we niet alleen naar de gezondheid van de batterij (SoH), maar ook naar bijvoorbeeld het onderstel en de status van verwarmingselementen. Die zijn bij EV’s aan slijtage onderhevig, en die slijtage kun je meten.”

Er is dus zeker beweging in het universele onderhoudskanaal, maar onderhoud en reparatie van EV’s is nog lang niet de standaard. Initiatieven als Moobi en NexDrive maken het selecteren van een bedrijf makkelijker, maar het zal nog wel even duren voor hun schildjes aan elke gevel hangen. Voortrekkers als EV-Repair en DTS Lopik laten zien dat het wel kán en dat autobedrijven ook voor elkaar klaarstaan. Wil je weten of jouw vertrouwde garage openstaat voor EV-onderhoud? Vragen kan altijd, de kans op een ‘ja’ wordt steeds groter.