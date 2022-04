Kamer wil meer actie om ongeldige rijbewijzen in te nemen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer doet om ongeldige rijbewijzen in te nemen. Die roep volgt op het bericht dat er nog altijd zo'n 4.400 vorig jaar ongeldig verklaarde rijbewijzen in het bezit zijn van bestuurders. Het gaat onder meer om mensen die hun rijbewijs kwijt zijn omdat zij onder invloed reden, of om ouderen die niet meer veilig een auto kunnen besturen. Zij krijgen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een brief waarin staat dat zij hun rijbewijs moeten opsturen. Ruim 40 procent gaf daar geen gehoor aan.

Tijdens een debat over verkeersveiligheid uitten meerdere partijen hun verbazing en zorgen over de cijfers. De VVD en de PvdA willen van minister Mark Harbers (Infrastructuur) weten waarom het CBR alleen een brief stuurt en niet meer actie kan ondernemen. Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) vindt het 'onfatsoenlijk en kwalijk' als iemand het rijbewijs niet inlevert terwijl dit wel moet. CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat er een einde moet komen aan de vrijblijvendheid en vindt dat er boetes moeten komen voor mensen die hun roze pasje niet opsturen. "Automobilisten die niet rijvaardig zijn, horen niet op de weg."

Het kabinet kondigde in 2018 al aan meer te doen tegen het rijden zonder geldig rijbewijs. Ook toen bleek dat duizenden mensen achter het stuur zaten terwijl zij geen geldig rijbewijs hadden. Het CBR antwoordde toen dat het 'nou eenmaal geen opsporingsinstantie' is, en geen rijbewijzen kan ophalen bij mensen thuis. Wel kunnen politieagenten bij een staandehouding zien of iemand een ongeldig rijbewijs bij zich heeft. D66 wil opheldering waarom er nog geen verbetering zichtbaar is en of het CBR wel de capaciteit heeft om problemen met ongeldige rijbewijzen aan te pakken.

Waarom het aanpakken van dit probleem de afgelopen drie jaar niet is gelukt, weet Harbers niet. Hij erkent dat het kabinet 'een aantal dingen' moet verbeteren. Zo gaat het CBR 'nog eens goed kijken' naar eerder verstuurde brieven. Daarbij gaat het onder andere om de vraag of de consequenties van het niet inleveren van het rijbewijs wel duidelijk genoeg zijn opgeschreven. Ook gaat het CBR voortaan direct een aangetekende brief sturen in plaats van eerst nog een gewone brief te verzenden. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) zei tijdens het debat dat vorig jaar 5.000 mensen zijn gepakt die zonder een geldig rijbewijs rondreden. De straf hierop is verhoogd naar maximaal een jaar celstraf of €9.000 boete. "Het is dus niet zo dat je er zomaar mee wegkomt."