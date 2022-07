Kabinet wil kenteken huurauto koppelen aan huurder

Het kabinet overweegt namelijk een verplichte registratie van huurders in het kentekenregister. Dat schrijft justitieminister Dilan Yeşilgöz maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat alleen de verhuurmaatschappij als tenaamgestelde in het kentekenregister staat. Volgens de minister blijkt uit signalen van onder meer de politie dat huurauto's voor criminele activiteiten worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het vervoeren van drugs, juist vanwege de anonimiteit van de huurder. Die anonimiteit moet verdwijnen als de huurder is gelinkt aan het kenteken van de huurauto. Het gaat dan om een soort tijdelijk 'extra tenaamstelling', al blijft de auto natuurlijk in de basis op naam van de verhuurder staan.

Om dit in de praktijk te brengen, is uiteraard samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) nodig. De RDW gaat over tenaamstelling van voertuigen. De RDW werkte reeds drie scenario's uit voor dit voorstel. In het volgens het kabinet 'effectiefste' scenario moeten verhuurders alle huurtransacties en bijbehorende bestuurders registreren bij de RDW, ongeacht de lengte van de huurperiode. Er zijn nog wel wat belemmeringen. Zo zijn brancheverenigingen Bovag en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) bang voor grote administratieve lasten. Ook volgens de RDW betekent een verplichte registratie van huurder en bestuurders een lastenverzwaring, schrijft Yeşilgöz. Later dit jaar volgt een verdere uitwerking van de plannen.