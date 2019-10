Kabinet eens over aanpak stikstofprobleem

Minister Carola Schouten laat in een persconferentie vanmiddag weten 'snel en zorgvuldig' maatregelen te treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Die maatregelen omvatten vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties bij de bedrijven die blijven, maar ook een verlaging van de snelheid in gebieden waar dat leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Stikstof veroorzaakt daar een onbalans in het biosysteem, waardoor een kettingreactie ontstaat die negatieve effecten heeft op de natuur en de gezondheid.

Samen met provincies wil Schouten per gebied maatregelen nemen. De minister noemt de landbouw en natuurherstel. Wat betreft mobiliteit zal de snelheid worden verlaagd, maar alleen op plaatsen waar dat echt effect oplevert. "Dus niet generiek", stelt Schouten ons gerust. Over het aantal kilometers dat voor een snelheidsverlaging in aanmerking komt, durft ze nog geen uitspraken te doen: "Dat wordt een complexe berekening." Schouten zegt te begrijpen dat het soms prettig kan zijn wat harder te rijden, maar benadrukt dat terugdringen van stikstofemissie in het verkeer ruimte creëert om elders, bijvoorbeeld in de woningbouw, belangrijke projecten weer vlot te trekken. Verder wil ze in Brussel aandringen op het aanscherpen van toekomstige emissienormen voor nieuwe voertuigen.

Luchtvaart, openbaar vervoer en vrachtverkeer worden door Schouten nog even in het midden gelaten: "Daarvoor wachten we verdere aanbevelingen van de commissie Remkes af."