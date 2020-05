Jubileum: 70 jaar Seat

Hoewel feestjes nu even verboden zijn, mogen in het Spaanse Martorell de slingers nu toch wel even uit de kast worden gehaald. Seat blaast vandaag namelijk 70 verjaardagskaarsjes uit.

Begin jaren 40 ziet SIAT onder leiding van de Spaanse bank Banco Urquijo het levenslicht. Het bedrijf wordt opgericht met als doel de massaproductie van van de grond af in Spanje ontwikkelde auto's. Door gebrek aan kennis wil het bedrijf echter niet echt van de grond af komen en tot overmaat van ramp gooit ook de Tweede Wereldoorlog roet in het eten. Op 9 mei 1950 gaat het roer dan ook om en wordt in de vorm van Fiat toch een buitenlandse partner met de nodige kennis aangetrokken. Het leidt tot de oprichting van Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT). Volkswagen dient zich ook nog aan als geïnteresseerde voor een partnerschap, maar omdat Spanjaarden al bekend zijn met de auto's van Fiat gaan ze liever met de Italianen in zee. Seat neemt drie jaar de tijd om een hele productielijn op te starten, want op 13 november 1953 ziet in de Zona Franca-fabriek de allereerste Seat het levenslicht. Het gaat om de Seat 1400.

Seat 127

Seat begint met een erg lage dagelijkse productie van slechts vijf Seats 1400. Dat gebeurde met 925 man; de efficiëntie kon nog flink verbeteren. Vier jaar later dient een succesnummer zich aan: de Seat 600. Deze compacte telg deelt al zijn genen met de Fiat 600. De Italianen stemden in met deze deal onder voorwaarde dat Seat de auto enkel voor de Spaanse markt zou bouwen. Dat gebeurde tot 1973. De goedkope auto wordt door veel Spanjaarden gezien als het symbool van vrijheid en mobiliteit. De 600 wordt in 1972 opgevolgd door de Seat 127. Bij deze auto doet Seat precies hetzelfde kunstje als hiervoor, want de Fiat 127 geldt als basis voor de Spanjaard. De auto groeit uit tot één van de populairste modellen ooit, want Seat verkoopt in totaal 1.253.604 exemplaren.

Volkswagen

Als Seat en Fiat in de jaren 80 door kwesties rondom geld uit elkaar groeien, klopt Volkswagen nogmaals aan bij de Spaanse fabrikant. Dr. Carl Horst Hahn is verantwoordelijk voor deze actie, maar het duurt dan nog vier jaar voordat er definitief een handtekening onder een samenwerkingscontract wordt gezet. In de tussentijd was Seat al begonnen met het zelfstandig ontwerpen van auto’s. De allereerste Ibiza uit 1984 en de daaropvolgende Malaga zijn hier het resultaat van. Sindsdien weet Seat steeds verder te groeien.

Martorell

In 1991 volgt de introductie van de eerste Toledo en in 1993 opent Seat de nieuwe, grotere en modernere fabriek in Martorell, net buiten Barcelona. Bij de opening wordt gelijk het startschot gegeven voor de productie van de nieuwe tweede generatie Ibiza en de gloednieuwe Cordoba. Dagelijks zien 1.500 auto’s het levenslicht. In 1995 viert Seat feest, want de 10.000.000e auto wordt geproduceerd. Daarna gaat het nog wat rapper met de introductie van bijvoorbeeld de Arosa, de nieuwe Toledo en de Leon. Mede hierdoor staat 2000 te boek als het beste productiejaar na de productie van 516.146 auto's. In het decennium dat volgt, gaat het langzaam aan iets minder en rond 2010 zijn er grote zorgen over het voortbestaan van Seat. De tot Exeo gerebadgede oude Audi A4 was het dieptepunt van een vrij visieloze periode van het merk. Uiteindelijk weet Seat met wat meer spraakmakende auto's toch het tij weer te keren.

El Born

Momenteel beschikt Seat over drie fabrieken: in Barcelona, El Prat de Llobregat en Martorell. Met alle productielijnen op volle toeren worden er elke dag 2.300 auto’s gebouwd. De productieteller staat ondertussen op 19.142.657 auto’s en in totaal werk(t)en 72.945 mensen voor de fabrikant. Het meest verkochte model is met afstand de Ibiza. In 26 jaar tijd klopten 5.861.728 klanten aan voor een exemplaar. De Leon volgt met 2.333.116 verkochte exemplaren. Met de komende productieversie van de volledig elektrische El Born wordt een nieuw tijdperk voor de fabrikant ingeluid.