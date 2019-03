Jeep Wrangler PHEV in beeld

Al bij de introductie van de laatste Wrangler beloofde Jeep dat er een plug-inhybride-variant van de meest herkenbare Jeep zal verschijnen. Die auto hebben we vandaag voor het eerst in beeld.

Een Wrangler als plug-inhybride. Er zijn tijden geweest waarin iedere vorm van elektrificatie ondenkbaar was voor zo’n automobiele icoon, maar die tijden liggen toch echt achter ons. Jeep heeft z’n fans vast opgewarmd door eerst de Renegade en Compass aan de stekker te leggen, later dit jaar volgt zoals beloofd de Wrangler.

Dat het op deze foto’s om een plug-inhybride gaat, is nauwelijks te zien. De afgeschermde voorschermen geven echter weg dat er ergens een laadklep zal worden verstopt en de fotograaf bevestigt dat de auto tientallen kilometers in stilte reed voordat de motor aansloeg.

Om wat voor motor het daarbij precies gaat is nog niet bekend. De 2.0T-viercilinder die vorig jaar in het nieuwe model debuteerde ligt in onze Europese ogen wellicht voor de hand. Er is echter ook goede reden om aan te nemen dat Jeep opteert voor de 3.6 V6 die elders op de wereld al zonder elektro-ondersteuning wordt aangeboden in de Jeep. Die motor is namelijk ook de voornaamste krachtbron van de Pacifica Hybrid, de plug-inhybride opvolger van de auto die in Europa als Voyager bekendstond. De V6 zou als voordeel hebben dat er geen turbo op zit, wat, in bij een veelvuldig afslaande motor in theorie problemen kan voorkomen.

Interessant is tot slot dat de auto op de foto’s over deels witte achterlichten beschikt. Die led-units zijn tot nu toe voorbehouden aan de Europese Wrangler, wat zou suggereren dat het hier om een exemplaar naar Europese specificaties gaat. Zeker voor Nederland lijkt een oplaadbare Wrangler een goed idee, want de lage CO2-uitstoot leidt tot een lage BPM en heeft daardoor de potentie om de door velen begeerde alleskunner een stuk bereikbaarder te maken.