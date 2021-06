Jeep Wrangler extra capabel naast het asfalt

Bij het pakket komen een aantal zaken kijken die ervoor moeten zorgen dat de Wrangler zijn mannetje nog beter staat in het terrein. In uiterlijk opzicht vallen vooral de 17-inch wielen met 35-inch terreinbanden op. Om die enorme terreinbanden een plek te kunnen geven, staat de Wrangler 3,75 centimeter hoger op zijn poten. De bodemvrijheid bedraagt 32,25 centimeter. Ook beschikt hij over speciale schokdempers om harde klappen beter op te kunnen vangen. Daarnaast krijgt de Wrangler met het Xtreme Recon Package een overbrengingsverhouding van 4,56:1. Dat betekent dat de Wrangler in theorie gemakkelijker steile hellingen en rotsformaties moet kunnen beklimmen.

Dat laatste moet volgens Jeep zeker lukken, want de Wrangler Xtreme Recon moet vanaf een vlak stuk zonder moeite een helling van 47,4 graden kunnen beklimmen zonder schade aan de voorbumper op te lopen. Bij het afdalen bedraagt de maximale hellingshoek 40,4 graden voordat de achterbumper gaat schrapen. Ook kan de Wrangler door water van 84 centimeter diep waden. Het Xtreme Recon Package is beschikbaar voor zowel de Wrangler Rubicon met vier deuren als de Wrangler Rubicon 392. De productie gaat in augustus van start. Gezien het feit dat het aanbod van Jeep in Nederland vrij beperkt is en het met de ruigheid van het terrein wel meevalt, verwachten we niet dat het pakket hier ook leverbaar gaat worden.

Wrangler vs. Bronco

Ford levert voor de Bronco ook een pakket dat bestand is tegen het extremere terreinwerk: het Sasquatch-pakket. Jeep geeft daar nu in feite antwoord op met het Xtreme Recon Package. Beide merken zijn ook in de race als het gaat om het introduceren van elektrische varianten van beide offroaders. Jeep lijkt daarbij in een iets verder gevorderd stadium te zijn dan Ford.