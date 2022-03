Jeep Meridian: offroadpret voor zeven

Het internationale portfolio van Jeep is weer een model rijker. We maken digitaal kennis met de Jeep Meridian, een nieuwe SUV met zes of zeven zitplaatsen die de boot naar Europa echter mist.

In relatief korte tijd heeft Jeep het aantal modellen dat het wereldwijd levert danig uitgebreid. In ieder geval buiten de Europese landsgrenzen. Hoewel Jeep ook de nieuwe Grand Cherokee naar Europa haalt gaan de Grand Cherokee L, Wagoneer en Grand Wagoneer aan Nederland voorbij. Maar er zijn wel meer Jeeps die je in ons deel van de wereld niet kunt kopen. Zo is de Chinese Grand Commander in Europa een totaal onbekende en is ook de Commander die Jeep in Zuid-Amerika levert nooit naar Europa gekomen. Die Commander is nu klaar voor de Indiase markt, al gaat hij daar als Meridian door het leven.

Hoewel de Commander en dus ook deze Meridian niet naar Nederland komen, is de auto hier geen totaal onbekende. De Meridian is ietwat kort door de bocht genomen namelijk de langere versie van het model dat wij als Compass kennen, al bleef het niet bij louter een eenvoudige verlenging van de koets. Het ruimere tweetal heeft namelijk een volledig eigen exterieur.

De Meridian is 4,77 meter lang en heeft een wielbasis van 2,79 meter. Zetten we daar de Compass naast, dan blijkt de Meridian 35 centimeter langer. De afstand tussen de voor- en achteras is bij de Meridian 15 centimeter groter dan bij de Compass. Die Compass is in Nederland als e-Hybrid en als plug-in hybride 4xe te krijgen. Die aandrijflijnen komen echter niet naar de Meridian. Jeep levert zijn nieuwe SUV er namelijk alleen met een 2,0-liter viercilinder dieselmotor die 170 pk en 350 Nm naar alle vier de wielen of alleen naar de voorste exemplaren stuurt.

Een gemiste kans van Jeep om de Meridian niet naar Europa te halen, of zou een dergelijke grote broer van de Compass - met de juiste aandrijflijnen - hier verkooptechnisch geen deuk in een pakje boter slaan? We zijn benieuwd naar jullie visie!