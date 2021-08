Jeep Commander: Compass met maatje meer

Jeep heeft een nieuwe SUV: de Commander. De Jeep Commander is een zevenzitter met drie zitrijen, maar de extra praktische broer van de Compass is echter niet voor de Europese markt bestemd.

Jeep liet eerder al een teaservideo zien waarin het merk het exterieur van de nieuwe Commander vrijgaf en die nieuwe SUV is nu in z'n geheel gepresenteerd. De in Brazilië voor de lokale markt ontwikkelde Commander deelt een deel van zijn naam met de in China geleverde Grand Commander, maar heeft daar echter weinig mee te maken. Die Grand Commander staat namelijk op het Compact Wide-platform, de onder bewind van FCA Automobiles ontwikkelde basis die we onder auto's als de laatste Alfa Romeo Giulietta, Jeep Cherokee en Chrysler Voyager vinden. De Commander staat echter op het Small Wide 4x4 LWB-platform, een basis die is gerelateerd aan de techniek die onder auto's als de Fiat 500L, Jeep Renegade, Fiat 500X en Jeep Compass zit. Eigenlijk moet je de Commander dan ook zien als een grotere Compass met plek voor zeven in plaats van vijf inzittenden.

De Jeep Commander is 4,77 meter lang en heeft een wielbasis van 2,79 meter. Daarmee is de afstand tussen de voor- en achterwielen 15 centimeter groter dan bij de Compass. De auto zelf is maar liefst 35 centimeter langer dan die hier bekende SUV. Dat de oorsprong van de Commander in de Compass ligt, blijkt vooral aan de binnenkant. Het Commander-interieur lijkt namelijk één op één afkomstig uit dat model. De bagageruimte is, met de derde zitrij weggeklapt, 661 liter groot. De Compass biedt 438 liter bagageruimte. Wil je met z'n zevenen in de Commander op pad, dan moet je genoegen nemen met 233 liter aan opbergruimte achterin. Gooi je de tweede en derde zitrij plat, dan ontstaat 1.760 liter aan opberggenot.

De Commander is te krijgen met ledkoplampen, een met leer volgehangen interieur, houtafwerking, 10,25 inch groot digitaal instrymentarium, een 10-inch infotainmentsysteem, gescheiden klimaatregeling, keyless entry, een elektrisch te openen achterklep, een inductielader en zaken als adaptieve cruise control. Ook kun je Alexa, de digitale assistent van Amazon, met je stem opdrachten geven.

Jeep levert de Commander in Brazilië straks met een 180 pk sterke 1.3 viercilinder, een machine die naast benzine ook ethanol lust en dan 185 pk sterk is. Deze machine is altijd gekoppeld aan een zestraps automaat. Deze variant is overigens voorwielaangedreven. Dieselen kan ook en wel met een 170 pk en 380 Nm sterke 2.0 viercilinder diesel, een aan een negentraps automaat geknoopt blok dat het vermogen in dit geval wel over alle vier de wielen verdeelt.

De Commander heeft in Brazilië een vanafprijs van omgerekend zo'n € 32.600. De SUV komt niet naar Europa. Is dat een gemis?