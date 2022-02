Jeep Meridian: nieuwe zevenzits SUV

Wie in de markt is voor een SUV met zeven zitplaatsen, is bij Jeep aan het juiste adres. Althans, buiten Europa. Waar Jeep bij ons geen enkele SUV met drie zitrijen levert, heeft het merk elders in de wereld diverse SUV's in die categorie in het aanbod waarvan het gros ook nog eens vrij jong is. Jeep levert in China al enkele jaren de Grand Commander en vorig jaar introduceerde het merk in de Verenigde Staten de Grand Cherokee L. Kort na de lancering van die SUV kwamen daar de Wagoneer en Grand Wagoneer bij en in Zuid-Amerika heeft Jeep de eveneens nog jonge Commander op de rol staan. Die Commander wordt nu onder een andere naam naar India gebracht.

De Commander zoals Jeep die in India gaat leveren, luistert naar de naam Meridian. Hoewel zowel de Commander als de Meridian niet naar Nederland komen, kunnen we met een beetje fantasie ook hier aan het model proeven. De Commander en Meridian zijn kort door de bocht genomen namelijk de langere zevenzits broertjes van de hier wel bekende Compass. Jeep heeft echter niet slechts de koets van de Compass verlengd, zowel de Commander als de Meridian hebben een eigen verpakking. De Meridian wijkt wat ontwerp betreft zo te zien slechts op detailniveau van zijn Zuid-Amerikaanse equivalent af. We zien een iets andere invulling van de verlichting door het camouflagewerk schemeren, verder verwachten we weinig verrassingen.