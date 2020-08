Jeep Grand Wagoneer blijkt (voorlopig) concept

Het nieuws over de Grand Wagoneer schreeuwt Jeep niet van de daken, maar blijkt uit de omschrijving van het Facebook Live-event dat bij de onthulling van de nieuwkomer hoort. Dat heet ‘Grand Wagoneer Concept & Jeep Wrangler 4xe reveal’, en dat laat weinig aan de fantasie over. Als de Grand Wagoneer inderdaad een concept-car blijkt te zijn, is dat best opmerkelijk. De marktintroductie zou namelijk evengoed in 2021 moeten volgen, dus dit is wel de juiste tijd voor de onthulling van de productieversie.

Jeep grijpt de gelegenheid wel aan om weer eens wat teasers van de grote nieuwkomer wereldkundig te maken. Eerder zagen we al tal van details, vandaag krijgen we onder meer de bovenkant te zien. Op dat beeld is duidelijk te zien dat de Grand Wagoneer z’n ‘Grand’-naam heeft verdiend. De auto is erg fors en heeft ook opvallend grote achterste zijruiten. Dat schept ruimte voor een ongetwijfeld riante derde zitrij en wellicht nog een heel behoorlijke bagageruimte. De Grand Wagoneer moet dan ook Jeeps antwoord zijn op grote SUV’s als de Chevrolets Tahoe en Suburban. Net als die auto’s deelt de Jeep z’n technische basis met een pick-up. In het geval van de Wagoneer is dat uiteraard de Ram 1500. Een foto van de hoek van het dashboard onderstreept dat er bijzonder veel aluminium en verchroomd materiaal in de Wagoneer (Concept) is verwerkt.

Gelijktijdig met de Grand Wagoneer-onthulling komen we eindelijk te weten hoe de Jeep Wrangler 4Xe onderhuids is opgebouwd. De plug-inhybride-variant van de Wrangler schitterde al eens in Las Vegas, maar naar details was en is het nog altijd gissen. De Wrangler 4xe volgt na de Renegade 4xe en Compass 4xe als derde plug-in van Jeep en zou in Nederland zomaar eens een aantrekkelijke versie kunnen zijn.