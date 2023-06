Jeep Wagoneer (1978) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met een SUV onderscheid je je tegenwoordig totaal niet meer, hoe anders was dat nog in het jaar dat deze Jeep Wagoneer van de band rolde. Het is een flinke jongen, maar in het huidige straatbeeld is de Wagoneer bescheidener dan ooit.

Jeep kent een betrekkelijk grote schare liefhebbers in ons land, er zijn in de loop der jaren heel wat buitenlandse exemplaren onze kant op gehaald. De Jeep Wagoneer die we hier voor ons hebben is er daar één van, die kwam in 2007 naar Nederland. Als de kleine kentekenplaatjes de leek al geen hint geven waar deze auto vandaan komt, dan zorgt de rest van de Wagoneer wel daarvoor. Het is echt een Amerikaan van zijn tijd: een forse auto met veel verchroomde delen erop, met als achtergrondmuziek een enorme (5,9-liter) maar niet bijzonder sterke (175 pk) V8.

Wat lastiger wordt het raden van zijn leeftijd. Daarbij gaat het kenteken je (tenzij je de gegevens checkt) niet helpen, want deze Jeep kreeg pas in 2007 zijn gele platen. De Wagoneer SJ was bovendien een tot in den treure doorontwikkelde generatie met een zeer lange adem. Maar liefst 28 jaar hield hij het vol. Al in 1963 kwam hij op de markt en het doek viel pas in 1991. Toch zijn er Wagoneers die je vrij eenvoudig als ouder of nieuwer dan de hier gefotografeerde Wagoneer kunt herkennen. Tot in 1966 had de Wagoneer een zeer smalle en hoge grille en dubbele koplampen, vanaf 1984 had je alleen de Grand Wagoneer nog. In de jaren daartussen komt het wel vooral op details aan om het precieze bouwjaar te ontdekken. Ondergetekende spotte een Wagoneer uit 1978, al moest er een kentekencheck aan te pas komen om dat bouwjaar te ontdekken.

Die kentekencheck wees nog wat uit: deze Wagoneer bivakkeert al zo'n 15 jaar bij dezelfde eigenaar. Na de import in 2007 is de Jeep één jaartje bij een ander geweest en toen ging hij naar zijn huidige baasje. Die hoeft zich in zijn straat zeker niet te schamen voor het formaat van zijn klassieker, want nog geen 10 meter verderop stond voor het huis van één van de buren een Skoda Kodiaq. Geloof het of niet, maar die is nagenoeg zo groot als deze Wagoneer. In de Kodiaq zit alleen een klein driecilindertje dat bijna hetzelfde vermogen levert als de 5,9-liter V8 in de Jeep. De tijden zijn nogal veranderd, zullen we maar zeggen.