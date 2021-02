Jeep Compass - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Jeep Compass is stevig vernieuwd, maar echt opvallen doet dat gek genoeg niet. Jeep geeft er weinig ruchtbaarheid aan en het grootste nieuws is niet aan de buitenkant, maar juist in het interieur te vinden. Hoog tijd om de facelift eens nader te bekijken.

Of het onhandigheid of beleid is weten we niet, maar het nieuws rondom de gefacelifte Jeep Compass moeten we grotendeels zelf bij elkaar schrapen. De auto dook eerst op in China, waar auto’s vaak stevig afwijken van wat we in Europa zien. Later verscheen de geüpdatete Compass ook in onze contreien, maar nog in gecamoufleerde trim. De eerste blik op een herziene Compass kregen we in Europa via de officiële weg pas vorige week, maar toen was dat nieuws verstopt in een nieuwtje over de veel minder belangrijke 80th Anniversary-Editions.

Een vreemde gang van zaken, maar de facelift-Compass lijkt dus eindelijk te zijn aanbeland op Europees grondgebied. Aan de buitenzijde lijken de veranderingen beperkt, maar onderstaande schuifplaat toont aan dat er toch wel het nodige wijzigt. Zo is de vorm van de koplampen net even anders, vooral langs de onderzijde. De ledstrip voor het dagrijlicht verhuist van de onder- naar de bovenzijde van de unit.

Ook de voorbumper is anders van vorm, waarbij het zwaartepunt wat naar boven lijkt te verhuizen. We kijken op onderstaande plaat overigens naar de reguliere neus, de Compass Trailhawk heeft een andere voorbumper.



Aan de achterzijde lijkt het nieuws zich te beperken tot wat meer meegespoten elementen en wellicht wat andere kleuraccenten, maar vanbinnen is werkelijk alles op de schop genomen. Het complete dashboard gaat bij het grofvuil en wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Dat was wel nodig ook, want modern oogde het bestaande Compass-dashboard niet bepaald. Het nieuwe exemplaar trekt het model gevoelsmatig minimaal tien jaar vooruit. Strakke lijnen, optisch aan elkaar gesmolten ventilatieroosters en een groter, losstaand scherm doen het Jeep-binnenste ineens heel fris ogen.

Voor onderhuidse wijzigingen en nieuws over uitrustingsniveaus, motorisaties en prijzen zijn we nog steeds afhankelijk van Jeep, maar met bovenstaande observaties en persfoto’s uit nota bene India kunnen we al wel een oordeel vellen over de zichtbare wijzigingen. Stemmen maar!