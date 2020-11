Vernieuwde Jeep Compass is los

De begin 2017 gepresenteerde en inmiddels dus zo'n vier jaar oude Jeep Compass is in China gefacelift. Hoewel de grootste wijzigingen zich in het binnenste van de Compass afspelen, beginnen we met de vernieuwde zaken die je als eerste ziet. De Compass krijgt namelijk een gewijzigde snuit met een herziene voorbumper en met iets meer geknepen koplampen. De op deze foto's zichtbare Trailhawk-uitvoering - uitgebreid beeldmateriaal van de Compass is nog niet beschikbaar - krijgt daarnaast een eigen vernieuwde bumper.

Dan het interieur, dat is namelijk op de deurpanelen na volledig op de schop genomen. Het in het dashboard geïntegreerde display dat bij het infotainmentsysteem hoort, is gewisseld voor een nieuw 10,1-inch scherm dat uit het dashboard steekt. Eronder zitten fysieke knoppen. Ook nieuw: de ventilatieroosters onder het infotainmentsysteem. Het knoppeneiland eronder is tevens volledig anders dan voorheen. Opvallend: achter het stuurwiel zit een nieuw digitaal instrumentarium met een diameter van 10,25 inch. Ook de ventilatieroosters zijn veranderd. Aan weerszijden van het dashboard zijn ze nauwelijks meer zichtbaar. Ze zijn ondergebracht in de horizontale lijn aan de bovenkant van het dashboard.

Of en wanneer de Jeep Compass in Europa de wijzigingen ondergaat, is nog niet duidelijk.