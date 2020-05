Jaguar werkt aan (deels) elektrische SVR-versies

Jaguars met het SVR-label staan bekend als de krachtigste én dorstigste auto's die het Britse merk biedt. Een flinke klap vermogen hoeft echter niet langer onlosmakelijk verbonden te zijn aan een grote benzineslurper, want in de nabije toekomst zullen ook SVR's (deels) elektrisch aangedreven worden.

(Deels) elektrische aandrijflijnen worden natuurlijk vooral in het leven geroepen voor 'schonere' mobiliteit, maar ze kunnen ook voor enorm veel rijplezier zorgen. Dat begrijpen steeds meer sportieve (divisies van) automerken, want elektrokracht wordt steeds vaker toegepast in auto's die vooral bloedsnel moeten zijn. Mercedes-AMG, bijvoorbeeld, kondigde dat al drie jaar geleden aan en werkt in ieder geval aan een deels elektrische AMG GT 4-Door. Porsche doet het volledig elektrisch met de Taycan en de volledig elektrische en razendsnelle hypercars zijn niet meer op één hand te tellen. Niet geheel verwonderlijk dus dat Jaguar nu meldt dat het elektrokracht gaat gebruiken in haar SVR-modellen.

In gesprek met AutoExpress laat Michael van der Sande, directeur van Jaguar Special Vehicle Operations (SVO), weten dat de eerste (deels) elektrische SVR in het vat zit. "We werken aan geëlektrificeerde versies van onze auto's, die óf volledig elektrisch worden, of plug-ins." Voor de komst van die Jaguars, moeten we waarschijnlijk wachten op het nieuwe modulaire platform dat ruimte biedt aan geheel of deels elektrische aandrijflijnen: MLA. Dat wordt inmiddels klaargestoomd voor diverse auto's, zoals de nieuwe XJ en de komende Range Rover. Volledig elektrisch is een mogelijkheid, al lijkt het waarschijnlijker dat SVR eerst voor de tussenstap gaat en bijvoorbeeld de Ingenium-viercilinder of de nieuwe zes-in-lijn met een elektromotor laat samenwerken.