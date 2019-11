Aspark Owl onthuld: snelst accelererende auto ooit

Uiteraard is de kans niet heel groot dat je ooit hier in Nederland zal worden ingehaald door de Aspark Owl, maar dat neemt niet weg dat het water ons in de mond loopt bij de vandaag bekendgemaakte specificaties. Aspark stelt namelijk dat de volledig elektrische auto vanuit stilstand in 1,69 seconde 60 mph (96 km/h) kan bereiken. 300 km/h moet in 10,6 seconde haalbaar zijn. Dat alles dankzij vier elektromotoren die gezamenlijk een piekvermogen van 2.012 pk op de wielen loslaten. De grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken Owl trekt door tot een topsnelheid van 400 km/h.

Het elektrische vermogen wordt uit een 1.300 kW lithiumaccu gehaald. Behalve de mogelijkheid om die zo snel mogelijk leeg te trekken voor absurde prestaties, is het volgens Aspark ook mogelijk om er 450 kilometer mee af te leggen op één lading. Daarvoor moet je ongetwijfeld de rechtervoet wel een stuk meer in bedwang houden.

Qua uiterlijk is er, ondanks de lange aanloop naar dit productiemodel, toch nog redelijk wat nieuws onder de zon. Zo zien we dat de permanente achtervleugel op de studiemodellen plaats heeft gemaakt voor een exemplaar dat vanaf een snelheid van 100 km/h uit de strak gelijnde achterkant omhoog komt. Daarbij heeft Aspark de auto nu ook voorzien van zaken die ervoor moeten zorgen dat de Owl op de openbare weg gebruikt mag worden, zoals de zijspiegels bijvoorbeeld. Ook is zowel voor als achter nu (led-)verlichting aanwezig.

Zoals gezegd zal de Owl voor de gemiddelde sterveling misschien niet eens ooit in het echt te bewonderen zijn, want het betreft een behoorlijk exclusieve auto. Er worden slechts 50 exemplaren gebouwd, die voor niets minder dan € 2,9 miljoen per stuk naar hun eerste eigenaren gaan.