Nieuwe Range Rover opgedoken

Met de huidige generatie kwam de befaamde Range Rover goed en wel in de 21e eeuw terecht. De voorganger kende een nog erg op de oer-Range Rover geïnspireerd uiterlijk, waar bij de introductie van de huidige in 2012 zonder pardon afscheid van werd genomen. Het legde de Britten geen windeieren, want de Range Rover is nog altijd zeer succesvol. Toch is er nog één belangrijke eigenschap gebleven waarop grote winst te behalen valt: het gewicht. Dat zet Land Rover met de nieuwe Range Rover recht.

Zoals op deze foto's te zien is, mogen we qua uiterlijk een grondige evolutie van het huidige ontwerp verwachten. In dat opzicht komt er dus niet zo'n stevige breuk met het verleden als een klein decennium geleden. De techniek is een ander verhaal. De nieuwe Range Rover maakt immers gebruik van de nieuwe aluminium MLA-basis van Jaguar Land Rover. Dat moet het gewicht van de SUV fors verlagen. Uiteraard heeft dat tal van voordelen, ongetwijfeld ook voor het weggedrag, maar het belangrijkste is dat het ter compensatie dient van het extra gewicht dat een plug-in hybride en zelfs volledig elektrische aandrijflijn met zich meebrengt. Ook de Range Rover ontkomt er namelijk niet meer aan: hier gaat elektrokracht ook een grotere rol spelen.

Uiteraard is de huidige Range Rover ook al leverbaar als plug-in, maar de nieuwe generatie pakt het waarschijnlijk weer wat subtieler aan. De verwachting is dat een viercilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor op de achteras voor de aandrijving zorgt. Nu is de benzinekracht nog afkomstig van een zes-in-lijn. Al met al moet de Range Rover daarmee natuurlijk nog een klap zuiniger worden. De volledig elektrische versie is nog een groter mysterie en verschijnt mogelijk pas een tijdje later. Uiteraard zullen voor de liefhebbers van pure benzine- en dieselkracht ook gewoon weer versies met enkel een brandstofmotor verschijnen. Eind dit jaar of begin volgend jaar weten we meer; dan wordt de onthulling van de nieuwe Range Rover verwacht.