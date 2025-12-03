Ga naar de inhoud
Schok bij Jaguar: 'Topdesigner Gerry McGovern onder begeleiding afgevoerd'

Het rommelt

20
Jaguar Type 00
Lars Krijgsman

Jaguar-designbaas Gerry McGovern is de laan uit gestuurd. Dat blijkt uit berichtgeving van het Indiase Autocar, dat zich daarbij baseert op bronnen binnen Jaguars moederbedrijf Tata Motors.

Het rommelt bij Jaguar. Het merk haalde al zijn modellen uit productie en heeft het voornemen als een flamboyante feniks uit de as van 'het oude Jaguar' te herrijzen. De eerste auto van 'het nieuwe Jaguar' is uitgesteld en dat betekent dat het langer een merk zonder auto's blijft. De aanstaande herstart van Jaguar en de mediacampagne bleven niet gevrijwaard van kritiek van liefhebbers van het Jaguar zoals het zo'n 90 jaar bestond. Dat er daadwerkelijk iets aan de hand is bij de autofabrikant, blijkt nu. Topontwerper Gerry McGovern is de deur gewezen, zo meldt het Indiase Autocar.

Volgens het Indiase medium is McGovern ontslagen en 'onder begeleiding' uit het hoofdkantoor van Jaguar verwijderd. Het schijnbaar gedwongen vertrek van McGovern volgt kort op een nog grotere wisseling van de wacht. Voormalig CEO Adrian Mardell maakte in augustus dit jaar plaats voor P.B. Balaji. In hoeverre het ontslag van McGovern - dat nog niet officieel is bevestigd - verband houdt met kritiek op de ommezwaai die Jaguar doormaakt, is niet bekend.

Gerry McGovern is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de Range Rover Evoque, de Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar en Land Rover Defender.

Jaguar

