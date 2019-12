Jaguar Land Rovers SVO neemt Bowler over

Sinds 1985 is Bowler de producent van in kleine series gebouwde, extreme terreinwagens op basis van Land- en Range Rovers. Het merk maakt zowel competitieauto’s als auto’s die je kunt kopen voor op de openbare weg. In 2012 werd Bowler officieel partner van Land Rover en nu, dik zeven jaar later, is het onderdeel geworden van diens SVO-afdeling. JLR zegt dat het voortbestaan van Bowler nu veel zekerder is. Daarnaast kan Bowler, met zijn kennis over onder meer écht zwaar terreinspul en kleine serieproductie, het portfolio van SVO aanvullen.

Wat Bowler binnen SVO precies gaat produceren, is nog niet bekend. Een extra heftige off-roader, gewoon te bestellen bij een Jaguar Land Rover-dealer, ligt in de lijn der verwachting. Zoals gezegd is Bowler de vierde tak binnen Special Vehicle Operations. De overige drie zijn Classics, Vehicle Personalisation en SV. Laatstgenoemde is de afdeling die verantwoordelijk is voor onder andere de Jaguar Project 8 en Project 7.