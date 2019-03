Jaguar F-Pace als 300 Sport en Chequered Flag

Mensen die dit bericht voor motorische aanpassingen hebben aangeklikt, kunnen beter hier stoppen met lezen. De twee nieuwe uitvoeringen omvatten namelijk enkel luxe en uitstraling. Bij de 300 Sport draait het, zoals de naam al doet vermoeden, om sportiviteit. Het uiterlijk kenmerkt zich door donkergrijze details en omlijstingen en 300 Sport-badges. De 300 Sport is in drie kleuren leverbaar: Yulong White, Indus Silver en Santorini Black. Het pakket bevat daarnaast standaard een uitgebreid navigatiesysteem en veertienvoudig elektrisch verstelbare stoelen. De uitrusting is enkel leverbaar voor de krachtigste benzine- en dieselmotor: de vierwielaangedreven 2,0-liter Ingenium-benzinemotor met 250 of 300 pk en 3,0-liter V6-dieselmotor met 300 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h gaat het snelste in de benzineversie (6,1 seconden), de diesel heeft de hoogste top (241 km/h).

Bij de Chequered Flag pakte Jaguar het subtieler aan. Als basis nam het de R-Sport-uitvoering. Die kenmerkt zich door een sportief vormgegeven voorbumper en de in ‘Gloss Black’ uitgevoerde exterieurelementen. Het interieur van een F-Pace Chequered Flag kenmerkt zich door leren bekleding, geweven aluminium details en speciale instaplijsten. De Chequered Flag wordt aangedreven door de 2,0-liter benzinemotor met 250 pk en de 2,0-liter diesels met 180 en 240 pk.

Instappen in de F-Pace kan vanaf € 63.920. Voor dat geld krijg je de sleutels van een 163 pk sterke E-Performance Pure in de handen gedrukt. De 300 Sport is leverbaar vanaf € 98.470. Een F-Pace Cheuquered Flag kent een vanafprijs van € 85.920.