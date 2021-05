Jaguar E-Pace ook als R-Dynamic Black Edition

Jaguar leverde de E-Pace al in de uitvoeringen S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE en Sport. De reeks R-Dynamic-uitvoeringen wordt nu uitgebreid met de R-Dynamic Black Edition. Zoals zijn naam al aangeeft onderscheidt die R-Dynamic Black Edition zich vooral met een reeks zwarte designaccenten.

De R-Dynamic Black Edition is gebaseerd op de R-Dynamic S-uitvoering is dus níet op de rijkst uitgeruste R-Dynamic die er te koop is. Toch zit de nieuwe uitvoering bepaald niet verkeerd in z'n spullen. Zo heeft hij standaard het Black Pack, een pakket met onder andere zwarte in plaats van chroomkleurige raamomlijsting, zwarte spiegelkappen en zwarte inzetstukken op de voorschermen. Daarnaast zet Jaguar de R-Dynamic Black Edition op 19-inch lichtmetaal, wielen die een maatje groter zijn dan die van de R-Dynamic S waarop hij is gebaseerd. Achter die Satin Grey kleurige wielen houden zich rode remklauwen schuil. Ook maken privacy glass en een glazen panoramadak deel uit van het R-Dynamic Black Edition-feestje.

De E-Pace R-Dynamic Black Edition is te krijgen in combinatie met met alle motoren waarmee de E-Pace leverbaar is. Zowel de 165 pk sterke D165 - met en zonder mild-hybride techniek - als de altijd mild-hybride D200, P160, P200, P250 en plug-in hybride P300e zijn dus als R-Dynamic Black Edition te krijgen.

En de rest?

Ook is er nieuws dat betrekking heeft op de rest van de E-Pace-familie. Later dit jaar krijgen alle E-Paces namelijk een Over the Air (OTA) softwareupdate die een draadloze verbinding tussen je smartphone en Android Auto en Apple Carplay mogelijk maakt. Een grootlichtassistent en een geheugenfunctie voor de elektrisch verstelbare voorstoelen en buitenspiegels is voortaan standaard op de S-uitvoeringen. Verder profiteren de SE-smaken van de komst van een nieuw uitgebreid audiosysteem van Meridian.

De Jaguar E-Pace is in Nederland niet bepaald een succesnummer. De auto is geen lichtgewicht en wordt daardoor zwaar getroffen door het Nederlandse fiscale stelsel. De kort geleden op de E-Pace doorgevoerde facelift bracht onder meer een 309 pk sterke plug-in hybride en diverse nieuwe mild-hybride versies naar de SUV. Ook kwam er een nieuwe instapmotor bij: de P160. Sinds z'n Nederlandse marktintroductie in 2018 is de E-Pace in ons land 408 keer over de toonbank gegaan. Vorig jaar zijn er zo'n 40 exemplaren van verkocht en dus eindigde de E-Pace in de verkooplijst op plek 232, achter de Mercedes-Benz GLS en de iets minder onpopulaire 3-serie GT.