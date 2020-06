Italië verschaft miljardenlening aan Fiat Chrysler

De coronacrisis heeft desastreuze gevolgen voor de auto-industrie en leidt nu al tot banenverlies, bezuinigingen én overheidssteun. Zo gaat bijvoorbeeld Renault aan het overheidsinfuus. Ook Fiat Chrysler kan op steun rekenen vanuit de overheid. De Italiaanse staat heeft een aanvraag voor een miljardenlening goedgekeurd, bericht Reuters. Het gaat om een driejarige terug te betalen financiële steun van in totaal een krappe €6,3 miljard. Dat komt voort uit een Italiaans noodplan voor het lokale bedrijfsleven. De overheid staat voor 80 procent garant voor de lening die verschaft wordt door bank Intesa Sanpaolo.

Fiat Chrysler wordt wereldwijd hard geraakt door de crisis, maar in thuisland Italië (nog altijd één van de belangrijkste afzetmarkten) viel de verkoop al helemaal naar een absoluut nulpunt tijdens de lockdown. Dat de steun vanuit Italië komt, lijkt vanwege de origine en de grote Italiaanse werkgelegenheid (50.000 banen) die eraan vast hangt logisch, maar is toch een wat moeilijk en zeker niet onomstreden verhaal. Fiat Chrysler is immers een Italiaans-Amerikaans concern, is officieel in Amsterdam geregistreerd, voert ook niet-Italiaanse merken en is op weg naar een fusie met het Franse PSA Groupe. Vanuit de VS is er daarbij nog geen financiële steun voor het concern. Eerder sneed FCA zelf al wel in de salarissen van de top om geld te besparen.