Italiaanse premier: EU-ban op verbrandingsmotor onredelijk

Per 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe personenauto's met verbrandingsmotoren meer verkocht worden. De Italiaanse regering is daar bepaald niet over te spreken, zo blijkt uit berichtgeving van Reuters. Meloni noemt het aanstaande verbod op de verkoop van auto's met benzine- of dieselmotoren 'onredelijk' en schadelijk voor de Italiaanse industrie.

De Europese Unie is een kruistocht begonnen die moet eindigen in het beloofde land van de CO2-neutraliteit. In 2035 moet er in de Eurozone 55 procent minder broeikasgassen de atmosfeer in worden gepompt dan in 1990, met als gevolg dat er een streep gaat door de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Diverse autofabrikanten hebben al aangegeven vanaf datzelfde jaar of al enkele jaren eerder in Europa alleen nog EV's te willen verkopen.