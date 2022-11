Isetta-achtige Microlino ook als open tweezitter en besteller

Het ontwerp van de Isetta blijft tot de verbeelding spreken. Het Zwitserse Micro Mobility Systems heeft de Microlino een elektrische Isetta-achtige in het aanbod, Artega heeft een dergelijk model gepresenteerd, het Duitse Evetta heeft een soortgelijk model en zelfs het Chinese Changhe heeft straks een vergelijkbaar zij het ietwat gemankeerd ogende elektrische retrorakker in het gamma. De Microlino is er tot op heden alleen als dichte tweezitter, maar er lijken drie nieuwe carrosserievarianten in het vat te zitten.

AutoWeek heeft patenttekeningen boven water gekregen van drie nieuwe Microlino-varianten. De eerste en misschien wel leukste van het stel is een open versie die het ogenschijnlijk zonder stoffen dakje moet doen. De grote voorste deur kan omwille van de stijfheid bij deze variant niet open. In plaats daarvan heeft de open variant in de flanken grote inhammen om te voorkomen dat je heftige capriolen moet uithalen om toegang tot het vrolijke EV'tje te krijgen.

De tweede nieuwe Microlino-variant is een heuse bestelversie, compleet met een verlengde bilpartij waarin Micro Mobility Systems een box hebben geplaatst. Bij dit exemplaar blijft het portier in de neus van de auto behouden. De derde nieuwe variant zorgt voor iets meer vraagtekens. We zien een versie met B-stijlen die slechts uit buizen bestaan. Het geheel doet enigszins denken aan auto's als de Fiat 500 Jolly. Het is niet bekend of deze variant een vast of uitneembaar dakje heeft. Tevens is niet bekend wanneer Microlino de nieuwe varianten presenteert of dat het puur om showauto's gaat. Dat laatste lijkt ons onwaarschijnlijk, daar concurrent Evetta van zijn retrorakker ook een een open versie en een besteller aanbiedt. De Microlino kan deze nieuwe varianten wat dat betreft dan ook goed gebruiken.