Micro Microlino komt naar Nederland

Micro, een Zwitsers mobiliteitsbedrijf, weet de handen aardig op elkaar te krijgen met de Microlino. Dat is een duidelijk op de BMW (Iso) Isetta geïnspireerd elektrische kleintje. Goed nieuws voor wie enthousiast is: hij komt naar Nederland!

Micro werkt al jaren aan de Microlino, een uiterst compacte elektrische 'auto' die tegen een niet al te hoge prijs als 'ideaal stadsvervoer' in de markt wordt gezet. In 2016 kregen we er het eerste levensteken van en vorig jaar werd een meer productierijpe versie gepresenteerd. De Microlino 2.0 gedoopte nieuwste reïncarnatie van de Isetta is volgens zijn scheppers vooral stabieler, krachtiger en efficiënter dan eerdere prototypen. Bij de IAA in München staat de opvallende Microlino te schitteren en AutoWeek kon hem daar voor het eerst van dichtbij bekijken.

Via een deurtje aan de voorkant, net als bij de Isetta vroeger, betreed je een zeer eenvoudig interieur met twee zitplaatsen die op zich voldoende zijn voor twee volwassenen. Hoogwaardige afwerking en veel knoppen en elektronische foefjes hoef je in de Microlino niet te verwachten. Het hoofddoel van de Microlino is immers vlot en makkelijk van A naar B komen in een drukke stad, makkelijk parkeren, en er ondertussen ook nog leuk uitzien. Je kunt trouwens wel meer meenemen dan alleen broodtrommeltje met je lunch erin, want achterin de Microlino tref je 230 liter bagageruimte.

De aandrijving is afkomstig van één elektromotor die achterin ligt en de achterwielen aandrijft. Die levert een uiterst bescheiden vermogen van net geen 26 pk, al is dat wel meer dan de Microlino eerder in zijn ontwikkelingsfase had. Ook is er nu onafhankelijke wielophanging voor en achter en springt de Microlino volgens Micro 10 procent efficiënter met elektriciteit om dan voorheen. Wat mag je dan aan prestaties verwachten? 0 naar 50 km/h neemt 5 seconden in beslag en de topsnelheid ligt op 90 km/h. Afhankelijk van het gekozen accupakket (6 kWh, 10,5 kWh of 14 kWh) heeft de Microlino een verwacht rijbereik van 95, 175 of 230 km. Bijladen kan enkel aan een AC-lader en neemt pakweg 4 uur in beslag van 0 naar 80 procent capaciteit.

Al met al zijn het verre van wereldschokkende prestaties, maar het lijkt voor in de stad alleszins bruikbaar. Zeker als je bedenkt dat het piepkleine autootje een prijs krijgt die bijna zo bescheiden is als zijn daden. De Microlino krijgt een Europese vanafprijs van €12.500 en moet aan het begin van de volgende zomer in de verkoop gaan. De heren en dames van Micro vertelden AutoWeek tijdens de IAA dat de Microlino ook naar Nederland komt. De fabrikant zet erop in om in 2022 de eerst exemplaren in ons land te leveren. Over heel Europa gezien zijn er nu al 24.000 bestellingen binnen.