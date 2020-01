Artega komt met 'elektrische Isetta'

De auto die zijn leven als Iso Isetta begon en later door BMW als Isetta werd gebouwd, keert deze maand in zekere zin in volledig elektrische vorm terug. Het huidige Artega, een nazaat van het in 2012 op de fles gegane Artega Automobile dat we onder meer kennen van de Artega GT, brengt in de vorm van de Karo-Isetta een volledig elektrisch stadsautootje op de markt. Het karretje lijkt sterk op een herboren Isetta van weleer.

De Karo-Isetta is een 2,5 meter kort en 1,5 meter breed elektrisch tweezittertje dat deze maand nog in Duitsland in de verkoop gaat en er een kale vanafprijs heeft van € 15.122. Het wagentje, dat in feite de tijd van de 'bubble car' doet herleven, beschikt over een accupakket met een nieuwe nader gespecificeerde capaciteit waarmee een actieradius van 200 kilometer haalbaar moet zijn. De topsnelheid van het koddige kleintje ligt op 90 km/h. De Karo-Isetta heeft twee dicht bij elkaar geplaatste achterwielen en net als de oer-Isetta een aan de voorzijde openslaand portier. Bang voor juridische claims met betrekking tot het uiterlijk van het EV'tje lijkt Artega niet te hoeven zijn. Het bedrijf zegt goedkeuring te hebben gekregen van de erfgenamen van Isetta-stamvader Ermenegildo Preti. De Karo-Isetta heeft led-koplampen, led-dagrijverlichting én led-achterlichten. Het laadpunt bevindt zich op dezelfde plek als waar de vulopening van de benzinetank zat bij de oer-Isetta: aan de achterkant.

Artega heeft voor onder meer het accupakket en de software het bedrijf Voltabox aangehaakt. De eerste exemplaren moeten in april 2020 worden geleverd. Artega zegt met de Kari-Isetta te mikken op jonge consumenten die geen 'slecht ecologisch geweten' willen.

Aanloop

Het heeft wat voeten in de aarde gehad alvorens Artega de Karo-Isetta daadwerkelijk op de markt kon brengen. In 2016 presenteerde het Zwitserse Micro Mobility Systems in Genève de Microlino, eveneens een kleine elektrische retrorakker met een Isetta-achtige koets. Tecno Meccanica Imola (TMI), nu een onderdeel van het Duitse Artega GmbH, zou de Microlino gaan produceren, een samenwerking die door TMI noodgedwongen werd stopgezet omdat de overeenkomst tussen de bedrijven volgens het German Federal Cartel Office antitrustwetten schond.

Microlino:

TMI ging vervolgens zijn eigen weg met het concept en was voornemens om onder de merknaam Artega een op 150 punten aangepaste versie van het wagentje presenteren tijdens de IAA van Frankfurt in 2019. Micro Mobility spande een rechtszaak aan, een juridisch proces dat niet in het voordeel van Artega en TMI werd beslist. In november 2019 kwamen Artega en Micro Mobility tot een schikking waarin de twee bedrijven overeenkwamen dat Micro Mobility de Microlino zoals die in 2016 werd gepresenteerd op de markt brengt en Artega zijn aangepaste versie onder modelnaam Karo-Isetta klaarstoomt voor productie. "De markt is groot genoeg voor twee fabrikanten van deze auto", zo luidde de conclusie van de twee bedrijven.