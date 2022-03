Elektrische Isetta-achtige uit China

De Chinese automarkt is een interessante, en niet in de laatste plaats omdat er zo nu en dan wel heel opmerkelijke modellen verschijnen. De wit-gehele creatie op deze patenttekeningen die we hebben opgedoken uit de database van de World Intellectual Property Organization (WIPO) weet in ieder geval onze aandacht te trekken.

Sommige Chinese fabrikanten vinden het geen probleem om zich voor het ontwerp van zijn modellen wel erg te laten inspireren door reeds bestaande auto's. De duidelijk op de Volkswagen Kever geïnspireerde Lightning Cat van Ora is daar een bekend recent voorbeeld van. Kort geleden kon AutoWeek je een minuscule Mini Countryman van Chinese makelij laten zien en ditmaal hebben we een vrolijk ogend karretje van Changhe in de aanbieding.

Changhe is een Chinese fabrikant die onder meer een samenwerkingsverband had met Suzuki. Het verkocht onder meer - netjes in licentie - een eigen versie van de Suzuki Wagon R+ en tegenwoordig heeft Changhe een handjevol SUV's en MPV's op zijn menukaart staan. Een van die SUV's is de Q7, een auto waarvan het front iets wegheeft van vorige generaties Land Rover Range Rover en Discovery (foto 7) Met de witgele creatie die we je vandaag van het merk kunnen laten zien, gaat Changhe nog een stapje verder.

De kleine elektrisch aangedreven stadsauto op deze tekeningen kunnen we onmogelijke een exacte kopie van de Iso/BMW Isetta noemen, maar dat er in de ontwerpstudio van Changhe op zijn minst één foto van die olijke stadsrakker heeft gehangen, lijkt evident. Changhe's versie oogt vooral van opzij bezien als het ietwat gemankeerde broertje van de bekende Isetta. Zo ziet er een opmerkelijke bult in het voorste en enige portier en loopt ook de achterkant niet op dezelfde wijze af als bij het origineel. Changhe geeft zijn kleine nieuwkomer hoog geplaatste ronde koplampen, ronde achterlichtjes en een glazen dakje. Verdere informatie over de opvallende nieuweling van Changhe is er vooralsnog niet.

Changhe is zeker niet de enige fabrikant die zich heeft laten inspireren door de Isetta. Zo heeft het Zwitserse Micro Mobility Systems de Microlino en gaat ook Artega een op de Isetta geïnspireerde EV produceren. In een eerder verleden had de Chinese fabrikant Eagle met de EG6330K overigens ook al een Isetta look-a-like met vier conventionele portieren in het gamma (foto 8)