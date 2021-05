Interieur elektrische BMW i4 in beeld

De onthulling van de elektrische BMW i4 heeft een behoorlijk lange aanloop. De i4, in feite de elektrische versie van de nog te presenteren nieuwe 4-serie Gran Coupé, werd in maart vorig jaar in concept-vorm getoond. Die Concept i4 leidde uiteindelijk tot de i4 zoals die in maart dit jaar op het podium werd getild. De buitenkant en de techniek van de elektrische Gran Coupé zijn al uitvoerig belicht, maar we kunnen je dankzij diverse Instagram-pagina's nu ook het interieur van de BMW i4 laten zien.

Eerlijk is eerlijk, uiterst verrassend durven we het binnenste van de i4 niet te noemen. Het geheel oogt logischerwijs minder futuristisch dan de werkplek van de Concept i4, al zijn er zeker overeenkomsten. Het i4-dashboard lijkt sterk op dat van de 4-serie Coupé en Cabrio en dus ook op dat van de 3-serie. Toch zijn er verschillen. Zo heeft de middenconsole een andere indeling gekregen. Het is in de i4 gedaan met het kleine digitale schermpje dat zich in de 3- en 4-serie tussen de ventilatieroosters heeft genesteld. Ook is de onder de ventilatieroosters geplaatste knoppenreeks waarmee je in de 3- en 4-serie de klimaatregeling aanstuurt in de i4 niet te vinden. De knoppenreeks die in de 3- en 4-serie daar weer onder zit en waarmee je onder meer het audiosysteem bedient, is aangepast. Voortaan zit hier onder meer de knop voor de alarmlichten. De fysieke draaiknop voor het volume en de knoppen 'volgende en vorig nummer/kanaal' blijven behouden, al zitten die laatste nu direct naast de volumeknop.

Een groter verschil zit natuurlijk hoger op het dashboard. De 3- en 4-serie zijn al te krijgen met een digitaal instrumentarium, maar in de i4 is die digitale klokkenwinkel optisch aan het infotainmentsysteem geknoopt. De twee schermen vormen zo optisch één geheel. Het infotainmentsysteem is nieuw en is een stuk forser dan het scherm dat we momenteel van de 3- en 4-series kennen.

Het zou kunnen dat BMW dit meer high tech ogende interieur specifiek voor de i4 heeft ontwikkeld, al ligt het meer voor de hand dat de 3-serie en 4-serie Coupé en Cabrio op termijn ook van deze aangescherpte werkplek worden voorzien, mogelijk tijdens de LCI. De i4 komt beschikbaar in diverse smaken. De snelste variant lijkt een M Performance-model te worden die een 530 pk sterke aandrijflijn krijgt. Die i4 perst tot 590 kilometer uit z'n nog niet nader gespecificeerde accupakket.