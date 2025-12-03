Ga naar de inhoud
Interesse om elektrisch te rijden afgenomen

Minder stimuleringsmaatregelen klap voor elektrificatie

Skoda Elroq

Voor het eerst in jaren zijn mensen terughoudender geworden om binnen vijf jaar over te stappen naar elektrisch rijden, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB.

Volgens een onderzoek van de ANWB is de animo om over te stappen op elektrisch rijden onder meer afgenomen door het verminderen van de stimuleringsmaatregelen door de overheid. Zo is de aankoopsubsidie voor elektrische auto's geschrapt en moet er sinds dit jaar ook motorrijtuigenbelasting voor deze voertuigen worden betaald.

Bijna vier op de zes ondervraagden vinden elektrische auto's te duur om over te stappen. Ook vinden ze de actieradius vaak nog steeds onvoldoende en maken ze zich zorgen over de levensduur van de accu. Daarnaast kunnen veel mensen de auto thuis niet laden.

De belangenorganisatie deed onderzoek onder bijna 2360 mensen. Volgens de ANWB is de intentie om binnen vijf jaar een elektrisch aangedreven auto te kopen dit jaar gedaald tot 23 procent, van 28 procent vorig jaar. "Voor het eerst in lange tijd is de groep zonder aankoopintentie groter dan de groep met aankoopintentie", staat in het onderzoek.

Volgens de ANWB bestaan er nog veel "vooroordelen" over elektrisch rijden, als het gaat om kosten, actieradius en laadgemak. Zo is het aanbod betaalbare tweedehands auto's toegenomen en blijft de actieradius toenemen. De ANWB wijst er ook op dat het aantal laadpalen in Nederland blijft groeien.

Elektrische Auto

