In het Wild: Chrysler Voyager Commercial (1993)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Bestelauto’s halen doorgaans niet de pensioengerechtigde leeftijd, omdat een zwaar leven nu eenmaal vaak een vroege dood betekent in autoland. Des te specialer dat deze Chrysler Voyager Commercial nog onder ons is.

In deze rubriek schitteren vaak auto’s die door hun eigenaren worden gekoesterd. Oud zijn is geen vereiste om in ‘In het wild’ op te treden, maar wie houdt er nu niet van een frisse (semi-)klassieker van een nagenoeg uitgestorven soort? Voor de werkpaarden onder de auto’s is zo’n leven doorgaans niet weggelegd. ‘Koesteren’ komt (terecht) meestal niet voor in het woordenboek van de stukadoors, pakketbezorgers en andere harde werkers die zo’n bus besturen.

Deze Voyager Commercial, een originele grijs-kentekenversie dus, heeft dan ook uitzonderlijk veel geluk gehad. Het is strikt genomen een Amerikaan, maar veel Europeser dan dit wordt een Chrysler niet. De naam ‘Chrysler Voyager’ werd alleen in Europa gevoerd en de tweede generatie van dit model werd gebouwd in het Oostenrijkse Graz. Natuurlijk betreft het ook nog eens een korte variant, die in Europa erg populair was. De auto is bovendien voorzien van een erg on-Amerikaanse, handgeschakelde versnellingsbak.

Wat deze rode Chrysler echter niet heeft, is een dieselmotor. Die was destijds wel leverbaar, maar de eerste eigenaar van dit exemplaar opteerde voor de 2,5-liter viercilinder benzinemotor. Wellicht is dat een eerste teken voor het ogenschijnlijk uitzonderlijk rustige bestaan van deze bestelversie, die in 1993 op naam van de eerste Nederlandse eigenaar kwam. De bestelversie was uiteraard met name voor Nederland interessant, vanwege de belastingvoordelen die destijds zelfs nog voor particulieren golden. Aan de buitenkant zie je er bijna niets van en blijft het bij afgesloten ruiten en een kenteken met een ‘V’.

De Voyager bevindt zich niet in concoursstaat, maar is wel netjes. Grote schades zijn niet zichtbaar, de lak lijkt nog prima en de ‘Amerikaan’ is op het oog volledig origineel. Vaak zijn dat tekenen van een trouw baasje en dat blijkt ook nu het geval: de huidige eigenaar heeft de Chrysler al minstens sinds 2006 in bezit. Geluk kan zo simpel zijn.

Leuk weetje: bestelversies van de hierop volgende, meer afgeronde Voyager-generatie heetten in Nederland ‘Dodge Ram Van’. Die ietwat misplaatste naam hoort eigenlijk bij een échte Dodge-bestelauto die decennialang in de VS werd geleverd, maar werd hier te lande gebruikt om de bestelversie van z’n praktische MPV-broertje te onderscheiden.