Dodge Mini Ram Van (1989)– In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Busjes worden doorgaans niet zo mooi oud. Logisch, want ze zijn tenslotte bedoeld om dag in dag uit hard te werken. Niet zelden staat er daarom na een paar jaar al een hele imposante kilometerstand op de klok. Is dat niet zo, dan is het leven van zo’n bus door het vele (stads-)verkeer zo mogelijk nog zwaarder geweest.

Des te bijzonderder dat we vandaag een origineel Nederlandse, doch tegelijkertijd ook erg Amerikaanse besteller voor de lens hebben. Het is in feite de bestelversie van de auto die bij ons Chrysler Grand Voyager heette. Al bij de eerste generatie van deze modelreeks -waar deze auto toe behoort- werden er echter nogal wat verschillende namen gevoerd voor Chryslers ‘Minivan’. De naam ‘Chrysler Voyager’ is vrijwel uitsluitend gebruikt voor exportmarkten, al is er sinds 2019 wel een Chrysler Voyager leverbaar in de VS. Daar heette de oerversie van het model afhankelijk van merk en positionering Plymouth Voyager of Dodge Caravan, al dan niet met de toevoeging ‘Grand’ voor de langere versie. Later, maar nog binnen deze generatie, was hij er ook als luxe Chrysler Town & Country.

Deze specifieke Dodge komt uit 1989, het op één na laatste jaar voor dit model. Het is een lange ‘Grand’, maar wat direct opvalt is dat hij geen achterramen heeft. Dat is geen achteraf gemaakte keuze, want het ontbreken van naden en randen bewijst dat deze auto als bestelbus de fabriekspoorten verliet. Dat betekent dat we hier te maken hebben met een Dodge Mini Ram Van, ook wel bekend als Dodge Ram Van. Die naam werd in de VS echter gebruikt voor een grotere bus, vandaar dat de omgebouwde Caravan ter onderscheid officieel de toevoeging ‘Mini’ kreeg.

De blauwe besteller werd nieuw in Nederland geleverd, maar heeft evengoed toestemming om de kleinere 18.2-kentekenplaten te voeren. Een achterklep met een brede uitsparing is op dit model dan ook nooit geleverd, al kregen de meeste Europese Chrysler Voyagers daarom ‘gewoon’ een grotere, vierkante kentekenplaat. De drieliter V6 in het vooronder loopt ondanks de grijs-kenteken-voordelen gewoon op benzine en de auto heeft maar een handjevol eigenaren gehad, want ons vermoeden versterkt dat de Dodge een relatief rustig leven heeft gehad. Laten we hopen dat dat zo blijft!