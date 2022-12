De Chrysler Voyager als retrodroom

Je zag deze week al drie retrodromen voorbij komen op de site, de vierde is misschien wel de meest bizarre: we stellen ons een retroversie van de Chrysler Voyager voor. Was het misschien een nachtmerrie? Nee, zeker niet, want MPV’s zijn dan wel helemaal uit, als je er een speciaal sausje overgiet kan het just cultachtige vormen aannemen. Daarom tekende onze illustrator een Chrysler Voyager anno 2022.

Over welke fabrikant de eerste MPV had kun je een aardig boompje opzetten. Was het Fiat met de Multipla uit de jaren 60, was het Nissan met de Prairie van begin jaren 80, Renault dat in 1984 met de Espace kwam of toch Chrysler met de eerste Voyager? Wie het ook was in deze retrodroom willen we Chrysler op het spoor zetten van een retro-MPV. Daarmee zullen ze niet de eerste zijn, want Volkswagen heeft al de ID Buzz, al is dat natuurlijk een moderne EV die met heel veel fantasie een knipoog is naar de T1. En dat was een ‘bussie’.

Retro-Voyager moet meer dan knipoog worden

De retro-Voyager moet veel meer worden dan een knipoog, we willen een nieuwe gedaante voor een elektrische personenbus die zeer sterk lijkt op de eerste Voyager. Zoals binnen het concern Dodge al een zeer geslaagde Challenger en Charger creëerde, zo moeten de designers zich toch ook kunnen uitleven op een nieuwe Voyager die duidelijk herkenbaar is als retromodel?

Dat ze bij de Amerikaanse tak van Stellantis wel oren hebben naar een retro-EV bleek al uit de heftige Charger Daytona-concept. Wie weet helpt deze retrodroom hen een stukje op weg om zoiets ook te gaan doen met de Voyager, die daar Chrysler Town & Country heette en als Dodge Caravan werd gevoerd.