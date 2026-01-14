Ga naar de inhoud
In Frankrijk hebben Renault en Stellantis meer dan de helft van de markt in handen

En Toyota doet het ook goed

35
Renault Captur
Jan Lemkes

Fransen zijn chauvinistisch, wil het cliché. Afgaande op de autoverkopen van 2025 is dat nog steeds zo, waarbij de niet-Franse Stellantis-merken voor het gemak ook maar even tot de Franse worden gerekend.

Renault is heer en meester in Frankrijk, dat staat vast. Het bedrijf was met een handjevol merken goed voor 26,4 procent van de personenautomarkt in Frankrijk. Stellantis harkt met alle merken samen 25,8 procent binnen en wordt in de statistieken van branchevereniging PFA als geheel tot de Franse merken gerekend. Dat is misschien niet helemaal terecht, hoewel Peugeot, Citroën en DS samen goed zijn voor 350.857 van de in totaal 420.867 personenauto’s die door Stellantis in Frankrijk zijn verkocht in 2025. Renault is als merk in zijn eentje echter al goed voor 285.531 auto’s. Tel daar het niet onaanzienlijke Dacia en een handjevol Alpines bij op en je komt op 430.217 auto’s, een gezonde klap meer dan Stellantis dus.

Dat Renault heer en meester is in Frankrijk, blijkt ook als we de populairste modellen bekijken. De Renault Clio (nog het vorige model) staat op 1 en wordt op gepaste afstand gevolgd door de Peugeot 208. Op drie staat opnieuw een compacte hatchback, maar dan in de vorm van de Dacia Sandero. De Peugeot 2008 staat in Nederland inmiddels op plek 34, maar schopt het in Frankrijk gewoon tot de 4e plek. Tot en met plek 9 is alles Frans, tenzij je het van origine Roemeense Dacia niet als zodanig wilt zien. Op de 10e en 11e plek treffen we voor het eerst een nadrukkelijk niet-Frans merk aan. De Toyota Yaris en Toyota Yaris Cross zijn echter Franser dan je denkt, want beiden worden in Frankrijk gebouwd en dus speelt een gezonde dosis vaderlandsliefde wellicht ook hier een rol bij de populariteit. De Toyota Yaris Cross is zelfs de auto die het vaakst in Frankrijk wordt geproduceerd, althans volgens onze laatste gegevens. Dat de Renault Clio niet in Frankrijk wordt gebouwd, helpt daarbij natuurlijk ook.

Peugeot 2008 Hybrid

Peugeot 2008.

Top 20 populairste automodellen in Frankrijk in 2025

1Renault Clio
2Peugeot 208
3Dacia Sandero
4Peugeot 2008
5Citroën C3
6Peugeot 3008
7Renault 5
8Renault Captur
9Dacia Duster
10Toyota Yaris
11Toyota Yaris Cross
12Renault Symbioz
13Peugeot 308
14Volkswagen Polo
15Tesla Model Y
16Renault Austral
17Peugeot 5008
18Ford Puma
19Citroën C5 Aircross
20Dacia Bigster

In Frankrijk zijn er in totaal in 2025 1.632.154 personenauto’s verkocht, 5 procent minder dan in 2024. Ook in de categorieën vrachtwagens en bedrijfswagens is sprake van een verkoopdaling.

