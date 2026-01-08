In België blijven Duitse merken heer en meester

Terwijl Kia, Skoda en Tesla elkaar in Nederland de tent uit vechten, blijven het in België de Duitse merken die voor de aantallen zorgen. Vooral de premiummerken doen het relatief goed, al blijft de Belgische automarkt als geheel hardnekkig dalen.

Jawel: BMW is wederom het populairste automerk in België. Dat was in eerdere jaren ook zo, maar het blijft bijzonder voor Nederlanders die gewend zijn dat een volumemerk als Kia of Volkswagen de hoofdprijs binnenhaalt. Volkswagen staat in België op de tweede plek, maar volgt met 38.770 auto’s op gepaste afstand van de 44.731 auto’s die BMW wist te slijten. Mercedes-Benz – in Duitsland populairder dan BMW – volgt op een derde plek, met 30.490 auto’s op Belgisch kenteken. De vierde plaats is voor dat andere Duitse premiummerk: Audi.

Pas daarna volgt weer een ‘mainstream’ volumemerk. Eigenlijk zelfs een budgetmerk, waarbij Dacia ongetwijfeld ook in België relatief veel particuliere kopers trekt. De top 10 wordt voltooid met achtereenvolgens Renault, Peugeot, Toyota, Skoda en Volvo. In dit geval willen we toch ook nummer elf nog even noemen, want dat is in België Kia. Juist: het merk dat in Nederland al jaren op de eerste plek staat.

Populairste automerken België in 2025

BMW Volkswagen Mercedes-Benz Audi Dacia Renault Peugeot Toyota Skoda Volvo

Daling

In totaal zijn er in België in 2025 414.771 personenauto’s verkocht, meldt brancheorganisatie Febiac. Dat is nog altijd meer dan in Nederland (390.885) maar het verschil wordt wel kleiner. In Nederland werden er vorig jaar namelijk meer auto’s verkocht dan in 2024, in België juist 7,5 procent minder. De daling is bovendien geen incident, want 2024 scoorde op zijn beurt ook slechter dan het voorgaande jaar. Veranderende regels op het gebied van zakelijke auto’s zijn hier vermoedelijk de grootste remmende factor, want niet-elektrische 'bedrijfswagens' (niet te verwarren met bestelbusjes) zijn in België onlangs flink onaantrekkelijker geworden. De daling in verkoopcijfers is in België bij alle merken in de top vier zichtbaar, waarbij BMW het zelfs met 11,3 procent minder verkopen moet stellen. Dacia, Renault en Peugeot zagen hun verkoopcijfers wel stijgen, terwijl Toyota, Skoda en Volvo weer bij de dalers horen.