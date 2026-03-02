Ga naar de inhoud
In Duitse BMW-fabriek werken straks mensachtige robots

Black Mirror in Leipzig

15
BMW Robot
Lars Krijgsman

Robots die enigszins op mensen lijken en die zij aan zij met échte mensen werken. Het klinkt als een aflevering uit Black Mirror, maar is zelfs dichtbij huis al werkelijkheid. BMW gaat mensachtige robots inzetten in zijn fabriek in Leipzig.

Onlangs stond een grote Koreaanse vakbond op zijn achterste benen omdat Hyundai mensachtige robots in zijn fabrieken in gebruik wil nemen. Ook BMW gaat met humanoïde robots aan de slag. Het brengt wat het Physical AI noemt naar zijn fabriek in Leipzig. Physical AI is de noemer waaronder BMW de combinatie van kunstmatige intelligentie (AI) en robotica schaart. Met andere woorden: er komen mensachtige robots in BMW's fabriek in Leipzig te werken.

Vooralsnog hoeft het fabriekspersoneel niet te vrezen dat het op grote schaal vervangen wordt door robots. Het gaat vooralsnog om een pilot. Wel worden de humanoïde robots vanaf de zomer al betrokken bij de productie van auto's. Volgens BMW wil het met de inzet van robots 'werknemers ontzien' en 'de werkomstandigheden verbeteren'. Zo kunnen de robots eentonige taken overnemen van werknemers, evenals taken met een zekere risicofactor. Vorig jaar zette BMW als onderdeel van een vergelijkbaar project al robots in in zijn fabriek in het Amerikaanse Spartanburg en in december werd in Leipzig al op kleine schaal met de robots getest. Ze worden aanvankelijk ingezet bij de assemblage van accupakketten. Leuk weetje: de mensachtige robots hebben armen en benen, maar geen voeten. In plaats van lopen, rollen de robots zich door het fabrieksbestaan.

BMW

