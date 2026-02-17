In steeds meer auto's kun je een gesprek aanknopen met een digitale AI-assistent. In de Tesla Model Y, Model 3, Model S en Model X kun je vanaf nu praten met de AI-assistent van xAI: Grok.

Tesla heeft een nieuw stukje software op het menu waarvan de Europese uitrol nu is begonnen: Softwareversie 2026.2.6. Die brengt de digitale AI-assistent Grok van xAI naar de Tesla's Model Y, Model 3, Model S en Model X. Volgens Tesla kan Grok antwoord geven op vragen over allerhande onderwerpen. Van natuurkunde tot wiskunde en van biologie tot geschiedenis en filosofie. Toe maar. Natuurlijk kun je Grok ook navigatieopdrachten geven.

Volgens Tesla kun je de Grok-assistent diverse 'persoonlijkheden' geven. Het noemt de modi Assistent, Taalcoach, Therapeut, Verteller, Meditatie, Dokter en - jawel - Samenzwering. Daarnaast zijn er specifieke modi voor kinderen: Kinderverhalen en Trivia-game. Wie in een ondeugende bui heeft en daar behoefte aan heeft, kan Grok instellen in de standen 'persoonlijkheden' Losgeslagen, Sexy, Motivatie, Romantisch, Beredeneerd. Toe maar.

Daarbij kun je kiezen uit één van de vijf verschillende stemmen: Ara, Eve, Leo, Rex en Sal. Ara en Eve zijn achtereenvolgens een opgewekte en een rustgevende vrouwenstem, aldus Tesla. Leo, Rex en Sal zijn op hun beurten een Britse, kalme of zachte mannenstem. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers Telsa-rijders over een Premium Connectivity-abonnement of een stabiele wifiverbinding beschikken.