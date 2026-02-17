Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

In de Tesla Model Y, Model 3, Model S en Model X kun je praten met AI-assistent Grok

Grok kan ook ondeugend zijn

30
Tesla Model Y Standard
Lars Krijgsman

In steeds meer auto's kun je een gesprek aanknopen met een digitale AI-assistent. In de Tesla Model Y, Model 3, Model S en Model X kun je vanaf nu praten met de AI-assistent van xAI: Grok.

Tesla heeft een nieuw stukje software op het menu waarvan de Europese uitrol nu is begonnen: Softwareversie 2026.2.6. Die brengt de digitale AI-assistent Grok van xAI naar de Tesla's Model Y, Model 3, Model S en Model X. Volgens Tesla kan Grok antwoord geven op vragen over allerhande onderwerpen. Van natuurkunde tot wiskunde en van biologie tot geschiedenis en filosofie. Toe maar. Natuurlijk kun je Grok ook navigatieopdrachten geven.

Volgens Tesla kun je de Grok-assistent diverse 'persoonlijkheden' geven. Het noemt de modi Assistent, Taalcoach, Therapeut, Verteller, Meditatie, Dokter en - jawel - Samenzwering. Daarnaast zijn er specifieke modi voor kinderen: Kinderverhalen en Trivia-game. Wie in een ondeugende bui heeft en daar behoefte aan heeft, kan Grok instellen in de standen 'persoonlijkheden' Losgeslagen, Sexy, Motivatie, Romantisch, Beredeneerd. Toe maar.

Daarbij kun je kiezen uit één van de vijf verschillende stemmen: Ara, Eve, Leo, Rex en Sal. Ara en Eve zijn achtereenvolgens een opgewekte en een rustgevende vrouwenstem, aldus Tesla. Leo, Rex en Sal zijn op hun beurten een Britse, kalme of zachte mannenstem. Om Grok te activeren en te gebruiken moeten gebruikers Telsa-rijders over een Premium Connectivity-abonnement of een stabiele wifiverbinding beschikken.

30 Bekijk reacties
Tesla Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Tesla

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model S 100D|417PK|LEDER|AUTOPILOT|FACELIFT|NL AUTO|PANO

Tesla Model S 100D|417PK|LEDER|AUTOPILOT|FACELIFT|NL AUTO|PANO

  • 2018
  • 235.705 km
€ 19.895
Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh|Autopilot|Zwart Optic

Tesla Model 3 Standard RWD Plus 60 kWh|Autopilot|Zwart Optic

  • 2019
  • 145.955 km
€ 14.950
Tesla Model 3 Long Range RWD 75 kWh

Tesla Model 3 Long Range RWD 75 kWh

  • 2023
  • 32.100 km
€ 29.950

Lees ook

Nieuws
Tesla Model S fabrieksbeeld

China verklaart de oorlog aan het ‘yoke-stuur’

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla’s FSD officieel in Nederland, maar voorlopig ‘meerijden met meerijden’

Nieuws
Volvo EX30 Twin Motor Performance

Volvo en Tesla verwachten flink minder CO2-credit-inkomsten in 2026

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla is 2026 slecht begonnen: registraties in Nederland verder gekelderd

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Tesla Model Y en Model 3 Standard alweer geschrapt

Lezersreacties (30)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.