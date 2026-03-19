Lancia heeft de grootste moeite om met enkel de Ypsilon het hoofd boven water te houden. De Ypsilon krijgt nu versterking in de vorm van een aanzienlijk groter model: de nieuwe Lancia Gamma. Die komt al snel!

De Ypsilon is momenteel het enige model dat Lancia aanbiedt en helaas voor de Italianen is dat geen groot succesnummer. Het leveringsgamma wordt spoedig aangevuld met de Gamma. De Lancia Gamma wordt een flinke middenklasser en hij staat al in de startblokken. Het merk zegt dat hij in oktober dit jaar wordt gepresenteerd tijdens de Mondial de l'Automobile in Parijs, beter bekend als de Autosalon van Parijs.

Lancia omschrijft de Gamma als zijn nieuwe vlaggenschip en als een fastback die 'vloeiende lijnen combineert met aerodynamische efficiëntie en praktisch gebruiksgemak'. Lancia bevestigt daarbij dat de nieuwe Gamma niet alleen elektrische aandrijflijnen krijgt. Er komen ook hybride varianten van.

Onlangs konden we je de nieuwe Lancia Gamma voor het eerst in gecamoufleerd testkostuum laten zien. Dat ingepakte prototype gaf weg dat de nieuwe Gamma daadwerkelijk met uiterlijkheden verwijst naar de Gamma Berlina van weleer. Ook de nieuwe Gamma krijgt namelijk een opvallende driehoekvorm bij de D-stijl. De nieuwe Gamma krijgt waarschijnlijk dezelfde aandrijflijnen als de kersverse DS N°7. Reken op 230 pk tot 350 pk sterke elektrische aandrijflijnen en een hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van een bescheiden 145 pk.

De afbeeldingen boven dit artikel zijn digitale tekeningen die we op basis van spionagefoto's hebben laten maken.